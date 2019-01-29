29.01.2019 | 11:18

В понедельник, 28 января, в администрации Кузнецка в очередной раз обсудили качество воды в городе, но теперь - в положительном ключе.

«В связи с пуском в эксплуатацию станции обезжелезивания на южном водозаборе качество воды, согласно проведенному анализу проб, улучшилось в разы», - сообщили в пресс-службе мэрии.

На ближайшей сессии депутаты Собрания представителей рассмотрят вопрос о выделении средств на разработку проектно-сметной документации по второй станции обезжелезивания. Сметная стоимость первой станции составила 75 млн рублей, у второй будет примерно такая же.

«Глава администрации обратил внимание на более тщательную подготовку технической документации с учетом всех нюансов», - подчеркнули в пресс-службе.

21 января на видеоконференции с главами районов области губернатор Иван Белозерцев поручил срочно закладывать деньги на проект и объявлять конкурсные процедуры.

«В обязательном порядке изыщем средства и сделаем еще одну станцию, чтобы жители Кузнецка употребляли качественную, хорошую воду. Я смотрю на фотографиях, какая вода им поступает. Это неправильно, мягко говоря», - отметил он.

Подписчики группы «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте» регулярно выкладывают снимки ванны, в которую течет вода коричневого цвета. 27 января было опубликовано очередное такое фото.

«Вот такая вода течет из крана на улице Свердлова! Мне кажется, что по всему Кузнецку она такая. Это просто ужас. Как теперь мыться в такой воде?» - написал автор.

22 июля 2016 года суд обязал администрацию Кузнецка в срок до 1 декабря 2018-го решить вопрос с водой, которая не соответствует требованиям СанПиН.

Однако мэрия обратилась к служителям Фемиды с просьбой об отсрочке до 31 декабря 2020 года, ссылаясь на отсутствие средств. 18 января по данному заявлению было принято решение об отказе.