24.01.2019 | 13:55

Администрация Кузнецка не добилась предоставления отсрочки исполнения решения суда об улучшении качества питьевой воды в городе.

22 июля 2016 года орган местного самоуправления обязали в срок до 1 декабря 2018-го решить вопрос с водой, которая не соответствует требованиям СанПиН.

Однако до настоящего времени местная администрация этого так и не сделала. Более того, мэрия обратилась к служителям Фемиды с просьбой об отсрочке до 31 декабря 2020 года, ссылаясь на отсутствие средств.

18 января по данному заявлению было принято решение об отказе.

«Кузнецкий районный суд учел не только интересы должника, но и интересы неопределенного круга лиц, которые затрагиваются в связи с неисполнением решения суда и нарушаются на протяжении длительного периода времени», - сообщили в инстанции.

Определение пока не вступило в законную силу.

Данный вопрос обсуждался на видеоконференции губернатора с главами районов области в понедельник, 21 января.

Мэр Кузнецка Сергей Златогорский тогда заявил, что введена в эксплуатацию первая станция обезжелезивания. «Анализы сделаны, качество воды обеспечивается. Начнем подключение - будет поступать чистая вода. От нее запитаны 54% жителей», - сообщил он.

По словам главы администрации, в конце января депутаты на сессии примут решение о выделении денег на проектирование второй станции. Сметная стоимость первой составила 75 млн рублей, у второй будет примерно такая же.