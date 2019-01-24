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Общество | Суд отказался отсрочить подачу чистой воды в Кузнецке до 2020 года

24.01.2019|13:55
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Администрация Кузнецка не добилась предоставления отсрочки исполнения решения суда об улучшении качества питьевой воды в городе.

22 июля 2016 года орган местного самоуправления обязали в срок до 1 декабря 2018-го решить вопрос с водой, которая не соответствует требованиям СанПиН.

Однако до настоящего времени местная администрация этого так и не сделала. Более того, мэрия обратилась к служителям Фемиды с просьбой об отсрочке до 31 декабря 2020 года, ссылаясь на отсутствие средств.

18 января по данному заявлению было принято решение об отказе.

«Кузнецкий районный суд учел не только интересы должника, но и интересы неопределенного круга лиц, которые затрагиваются в связи с неисполнением решения суда и нарушаются на протяжении длительного периода времени», - сообщили в инстанции.

Определение пока не вступило в законную силу.

Данный вопрос обсуждался на видеоконференции губернатора с главами районов области в понедельник, 21 января.

Мэр Кузнецка Сергей Златогорский тогда заявил, что введена в эксплуатацию первая станция обезжелезивания. «Анализы сделаны, качество воды обеспечивается. Начнем подключение - будет поступать чистая вода. От нее запитаны 54% жителей», - сообщил он.

По словам главы администрации, в конце января депутаты на сессии примут решение о выделении денег на проектирование второй станции. Сметная стоимость первой составила 75 млн рублей, у второй будет примерно такая же.

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Гость|24.01.2019 14:16|

Вот кто вам смета делает?плитка перед думой85 млн., станция 75 млн., когда же вы нажретесь, 54 % людей, можно за эти деньги и всех запитать, лобуду гонят.

Гость|24.01.2019 14:34|

Сметы делают проектные организации, которые выигрывают соответствующие торги на проектирование. Если крупный специалист, то спроектируй дешевле.

Имя: Гость
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