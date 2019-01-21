21.01.2019 | 10:06

Воду в Кузнецке обсудили на видеоконференции губернатора с главами районов Пензенской области в понедельник, 21 января. Местные жители жалуются и Ивану Белозерцеву, и президенту на много лет не решаемую проблему. Из их кранов течет вода коричневого цвета.

«Первая станция обезжелезивания введена в эксплуатацию, анализы сделаны, качество воды обеспечивается. Начнем подключение - будет поступать чистая вода. От нее запитаны 54% жителей», - сообщил мэр Кузнецка Сергей Златогорский.

По его словам, в конце января депутаты на сессии примут решение о выделении денег на проектирование второй станции. Сметная стоимость первой составила 75 млн рублей, у второй будет примерно такая же.

«Срочно закладывайте средства на проект, объявляйте конкурсные процедуры. В обязательном порядке изыщем средства и сделаем еще одну станцию, чтобы жители Кузнецка употребляли качественную, хорошую воду. Я смотрю на фотографиях, какая вода им поступает. Это неправильно, мягко говоря», - отметил Иван Белозерцев.

Зампред областного правительства Дмитрий Семенов уточнил, что на новой станции уже завершены пусконаладочные работы, но есть и проблемы: концессионер хочет выйти из соглашения.

Глава региона потребовал, чтобы были приложены все усилия и работа продолжилась.