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Общество | В Кузнецке заложат деньги на проект второй станции обезжелезивания

21.01.2019|10:06
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Воду в Кузнецке обсудили на видеоконференции губернатора с главами районов Пензенской области в понедельник, 21 января. Местные жители жалуются и Ивану Белозерцеву, и президенту на много лет не решаемую проблему. Из их кранов течет вода коричневого цвета.

«Первая станция обезжелезивания введена в эксплуатацию, анализы сделаны, качество воды обеспечивается. Начнем подключение - будет поступать чистая вода. От нее запитаны 54% жителей», - сообщил мэр Кузнецка Сергей Златогорский.

По его словам, в конце января депутаты на сессии примут решение о выделении денег на проектирование второй станции. Сметная стоимость первой составила 75 млн рублей, у второй будет примерно такая же.

«Срочно закладывайте средства на проект, объявляйте конкурсные процедуры. В обязательном порядке изыщем средства и сделаем еще одну станцию, чтобы жители Кузнецка употребляли качественную, хорошую воду. Я смотрю на фотографиях, какая вода им поступает. Это неправильно, мягко говоря», - отметил Иван Белозерцев.

Зампред областного правительства Дмитрий Семенов уточнил, что на новой станции уже завершены пусконаладочные работы, но есть и проблемы: концессионер хочет выйти из соглашения.

Глава региона потребовал, чтобы были приложены все усилия и работа продолжилась.

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Гость|21.01.2019 11:11|

Лет 20 строят, но никак не построят. Только отговорки.

Гость|21.01.2019 11:26|

Гость писал(a):

Лет 20 строят, но никак не построят. Только отговорки.
Построили, читай что написано.

Гость|21.01.2019 11:28|

Деньги заложат, а дальше?

Гость|21.01.2019 11:31|

Деньги заложат, а дальше?

а дальше спроектируют и построят надо думать

Гость|21.01.2019 11:36|

мутная информация! в городе никто не знает ничего, концессионер ушел уже давно, открытия с помпой, как бывает не было, опять врут!

Имя: Гость
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