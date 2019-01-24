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Общество | С улиц Пензы за сутки вывезли более 8 000 кубометров снега

24.01.2019|09:52
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За минувшие сутки специалисты МУП «Пензадормост» вывезли с улиц города 8,3 тысячи кубометров снега. Днем при уборке территорий была задействована 91 спецмашина, ночью - 99. Такие данные озвучила пресс-служба мэрии в четверг, 24 января.

«Техника работала на мостах и путепроводах на улице 8 Марта, в районе ТЭЦ-1. Кроме того, вывозили снег с улиц Измайлова, Терновского, Центральной, Суворова, Антонова, Мира, Ленинградской, проспекта Строителей», - уточнили в пресс-службе.

Специалисты очищали и обрабатывали дороги и тротуары во всех районах Пензы, освобождали прилотковую часть и обочины. Кроме того, работники занимались автопавильонами и прилегающими к ним территориями: счищали снег с крыш, убирали мусор.

«По плану на 24 января в работах по содержанию улично-дорожной сети Пензы задействовано 135 единиц техники», - добавили в пресс-службе городской администрации.

22-23 января с улиц Пензы вывезли 8 005 кубометров снега, 20-21-го убрали 7 031 кубометр.

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Гость|24.01.2019 10:01|

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