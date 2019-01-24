Прокуратура проверила состояние дорог в Октябрьском районе Пензы и выявила ряд нарушений.
Напротив домов № 60г, 122Б на проспекте Победы, № 10, 27а на улице Рахманинова, № 50, 52а на Бородина, № 37/1 на проспекте Строителей и № 70 на улице Аустрина обнаружили рыхлый снег толщиной более 5 сантиметров, гололед и снежные валы ближе 10 метров от пешеходного перехода.
За содержание перечисленных участков отвечает МУП «Пензадормост».
«Выявленные нарушения условий муниципального контракта создают угрозу безопасности дорожного движения, нарушают права граждан, использующих автодороги», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Директору МУП «Пензадормост» внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения и исполнять условия контракта с МКУ «Департамент ЖКХ».
На данный момент акт реагирования находится на рассмотрении.
Кто дискомфортно ехал.