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Общество | Прокуратуру возмутили гололед и снежные валы в Арбекове

24.01.2019|10:34
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Прокуратура проверила состояние дорог в Октябрьском районе Пензы и выявила ряд нарушений.

Напротив домов № 60г, 122Б на проспекте Победы, № 10, 27а на улице Рахманинова, № 50, 52а на Бородина, № 37/1 на проспекте Строителей и № 70 на улице Аустрина обнаружили рыхлый снег толщиной более 5 сантиметров, гололед и снежные валы ближе 10 метров от пешеходного перехода.

За содержание перечисленных участков отвечает МУП «Пензадормост».

«Выявленные нарушения условий муниципального контракта создают угрозу безопасности дорожного движения, нарушают права граждан, использующих автодороги», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Директору МУП «Пензадормост» внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения и исполнять условия контракта с МКУ «Департамент ЖКХ».

На данный момент акт реагирования находится на рассмотрении.

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Гость|24.01.2019 10:51|

Кто дискомфортно ехал.

Гость|24.01.2019 10:56|

А народ как это возмущает! Литературных слов нет,только мат.

Гость|24.01.2019 10:57|

А что, лопаты синим не продают?

Гость|24.01.2019 10:58|

Что вы врете. Нам же сказали что весь снег вывезли работники ЖКХ на своих сотнях самосвалов! Мы им верим ))))

Гость|24.01.2019 11:03|

Каждую НОЧЬ вывозят более 8 тысяч кубометров!А они не врут никогда!

Гость|24.01.2019 11:05|

Надо не представления вносить,а нещадно штрафовать рублем. Население штрафуют,а организациям представления.

Гость|24.01.2019 11:07|

Прокуратура проверила состояние дорог в Октябрьском районеПензы и выявила ряд нарушений.

Да вы что ? Они вывозят снег каждый день и каждую ночь . Сутками гребут снег как рабы на галерах . Все эти улицы указывают как убранными . Мистика , не может быть.... истина гдето рядом ....

Гость|24.01.2019 11:09|

снег вывезли работники ЖКХ на своих сотнях самосвалов

99 самосвалов . У них до рубля 99 не хватает .

Гость|24.01.2019 11:13|

А в Сердобском районе прокуратура ничего не видит. Ничего не расчищено, ездить и ходить не возможно, травмоопасно. Очень много мелких ДТП. Прокурор слеп и глух!

Гость|24.01.2019 11:14|

penzainform.ru писал(a):

Прокуратура проверила состояние дорог в Октябрьском районе Пензы и выявила ряд нарушений.
Давно пора признать: добросовестно снег убирают только в центре города. И чем ближе к площади Ленина, тем добросовестнее и добросовестнее. Дабы чинушки ножки не замарали.

Гость|24.01.2019 11:27|

Вот то-то,и оно,что денно и нощьно скребут только центр города,а окраины им по барабану.Железнодорожный район,микрорайон "Шуист "такие завалы снега,что приближающейся транспорт можно разглядеть только уже перед самым носом,вжик,а он уже уехал.Неужели нельзя вывезти уже начищенный снег.а не оставлять его по обочинам дорог.

Гость|24.01.2019 11:28|

Отвалы выше человеческого роста у пешеходных переходов на ул Мира и Попова - даже не дискомфорт, а реальная опасность для пешеходов и автомобилистов. Многие из пешеходов не понимают, что машину зимой нельзя остановить сразу и быстро, выскакивают из-за сугроба и идут не глядя по сторонам.

Гость|24.01.2019 11:34|

Гость писал(a):

Гость|24.01.2019 11:07|

Прокуратура проверила состояние дорог в Октябрьском районеПензы и выявила ряд нарушений.

Да вы что ? Они вывозят снег каждый день и каждую ночь . Сутками гребут снег как рабы на галерах . Все эти улицы указывают как убранными . Мистика , не может быть.... истина гдето рядом ....

Прокуратура, снова рассказывает сказку про "белого бычка"!!!

Тотальную коррупцию в регионе не видит...!!!

Гость|24.01.2019 11:36|

А между тем за окном опять метель.

Гость|24.01.2019 11:39|

Дурачки пишут комментарии.

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