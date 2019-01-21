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Общество | За сутки с пензенских улиц вывезено более 7 000 кубометров снега

21.01.2019|11:16
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За минувшие сутки с пензенских улиц было вывезено 7 031 кубометр снега. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в понедельник, 21 января.

Сотрудники и техника МУП «Пензадормост» работали на улицах Суворова, Плеханова, Московской, Кирова, Володарского, Бородина, Богданова, Центральной, Окружной, Терновского, на проспекте Победы, Привокзальной площади, Большом Сурском мосту.

В ночь с 20 на 21 января для уборки улиц было задействовано 92 единицы техники. Днем «Пензадормост» продолжит вывозить снег, чистить и обрабатывать противогололедными материалами тротуары, дороги, мосты и путепроводы во всех районах города.

Планируется, что на улицах областного центра будут работать 90 единиц специализированной техники МУП «Пензадормост».

Источник — фото: Penza-gorod.ru
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