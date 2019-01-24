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Общество | Мэрия: Дороги в Пензе находятся в проезжем состоянии

24.01.2019|17:29
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В четверг, 24 января, заместитель главы администрации Пензы Денис Леонтьев объехал город, чтобы оценить последствия снегопада. В итоге был сделан вывод: по состоянию на 15:00 дороги в областном центре находятся в проезжем состоянии.

Чиновник обследовал улицы Аустрина, Островную, Гагарина, Беляева, Титова, Рахманинова, 8 Марта, Карпинского, Окружную, Калинина, Тамбовскую, Кирова, Кураева, Володарского, проспекты Победы и Строителей.

Из-за снегопада дорожники днем работали в усиленном режиме, прометали проезжую часть, обрабатывали ее противогололедными материалами. Было задействовано 135 единиц техники.

«На проблемных участках - сложных подъемах - дежурят кураторы от департамента ЖКХ. Данные отрезки обрабатываются в первую очередь», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

В частности, на улице Аустрина водитель большегруза не справился с подъемом. Оказалось, что у него не было тросов для буксировки, а на колесах машины отсутствовали антипробуксовочные цепи.

Из-за сложных погодных условий в Пензенской области случилось множество ДТП. На улице Стасова в Арбекове скорая оказалась зажатой между двумя легковыми авто. На пересечении улиц Терновского и Петровской столкнулись две иномарки. В аварии у Монтажного на трассе М5 водитель самосвала погиб при столкновении с бензовозом MAN.

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Гость|24.01.2019 17:55|

penzainform.ru писал(a):

заместитель главы администрации Пензы Денис Леонтьев объехал город и счел, что по состоянию на 15:00 дороги в областном центре находятся в проезжем состоянии.
Дениска, а я вот объехал город и счел, что дороги в областном центре находятся в неудовлетворительном состоянии. О чем говорит количество ДТП в городе.

Гость|24.01.2019 17:58|

Гость писал(a):

О чем говорит количество ДТП в городе.
Стихия.

Гость|24.01.2019 17:59|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
заместитель главы администрации Пензы Денис Леонтьев объехал город и счел, что по состоянию на 15:00 дороги в областном центре находятся в проезжем состоянии.
Дениска, а я вот объехал город и счел, что дороги в областном центре находятся в неудовлетворительном состоянии. О чем говорит количество ДТП в городе.
У них неделя Буртассии в Совете Матвиенки (Вальки-стакана), критиковать нельзя. Можно только славить.

Гость|24.01.2019 18:00|

penzainform.ru писал(a):

заместитель главы администрации Пензы Денис Леонтьев объехал город
penzainform.ru писал(a):
Чиновник обследовал
А какое отношение и понимание это чиновник имеет к системе ЖКХ, когда он назначен заместителем главы администрации по экономике и развитию предпринимательства.

Гость|24.01.2019 18:01|

А почему на Калинина фура уже 40 минут буксует?

Гость|24.01.2019 18:03|

Гость писал(a):

А почему на Калинина фура уже 40 минут буксует?
Юрина каша 5 см видимо

Гость|24.01.2019 18:04|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
заместитель главы администрации Пензы Денис Леонтьев объехал город
penzainform.ru писал(a):
Чиновник обследовал
А какое отношение и понимание это чиновник имеет к системе ЖКХ, когда он назначен заместителем главы администрации по экономике и развитию предпринимательства.
Они все там универсалы. Хошь в ..., хошь в Красную Армию.

Гость|24.01.2019 18:10|

А почему с 13 00 4 фуры на улице Аустрина стояли в гору и не

ехали а шлифовали ?

Гость|24.01.2019 18:12|

Сажать их надо за такую чистку дорог !!!

Гость|24.01.2019 18:13|

penzainform.ru писал(a):

Денис Леонтьев объехал город и счел,
А он чё за хрен с пригорка? Счёл он? По куйбышева ехал? И так полторы полосы, а тут ещё у налоговой все на стояночке ещё на полосу. Где работа? Где эвакуатор? ГИБДД где?

Эххххх, ... блин...

Гость|24.01.2019 18:18|

Гость писал(a):

Юрина каша 5 см видимо
А кстати, где медаленосец Ильин?

Гость|24.01.2019 18:19|

Это что за новое понятие ПРОЕЗЖЕЕ СОСТОЯНИЕ ДОРОГИ?! Что за чудик такое сказанул?! УВОЛИТь НЕМЕДЛЕННО !!

Гость|24.01.2019 18:20|

Гость писал(a):

Они все там универсалы. Хошь в ..., хошь в Красную Армию.
И на дуде игрец как жнец?

Гость|24.01.2019 18:22|

Ублюдок из мэрии проехал и сказал ,что всё алес гут.

Гость|24.01.2019 18:22|

Гость писал(a):

ПРОЕЗЖЕЕ СОСТОЯНИЕ ДОРОГИ?! Что за чудик такое сказанул?!
penzainform.ru писал(a):
Денис Леонтьев
penzainform.ru писал(a):
сделал вывод: дороги находятся в проезжем состоянии.

Имя: Гость
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