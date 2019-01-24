В четверг, 24 января, заместитель главы администрации Пензы Денис Леонтьев объехал город, чтобы оценить последствия снегопада. В итоге был сделан вывод: по состоянию на 15:00 дороги в областном центре находятся в проезжем состоянии.
Чиновник обследовал улицы Аустрина, Островную, Гагарина, Беляева, Титова, Рахманинова, 8 Марта, Карпинского, Окружную, Калинина, Тамбовскую, Кирова, Кураева, Володарского, проспекты Победы и Строителей.
Из-за снегопада дорожники днем работали в усиленном режиме, прометали проезжую часть, обрабатывали ее противогололедными материалами. Было задействовано 135 единиц техники.
«На проблемных участках - сложных подъемах - дежурят кураторы от департамента ЖКХ. Данные отрезки обрабатываются в первую очередь», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.
В частности, на улице Аустрина водитель большегруза не справился с подъемом. Оказалось, что у него не было тросов для буксировки, а на колесах машины отсутствовали антипробуксовочные цепи.
Из-за сложных погодных условий в Пензенской области случилось множество ДТП. На улице Стасова в Арбекове скорая оказалась зажатой между двумя легковыми авто. На пересечении улиц Терновского и Петровской столкнулись две иномарки. В аварии у Монтажного на трассе М5 водитель самосвала погиб при столкновении с бензовозом MAN.
penzainform.ru писал(a):Дениска, а я вот объехал город и счел, что дороги в областном центре находятся в неудовлетворительном состоянии. О чем говорит количество ДТП в городе.