24.01.2019 | 14:40

В региональном УГИБДД сообщили подробности ДТП с бензовозом и самосвалом, случившегося в четверг, 24 января, на трассе М5 около поселка Монтажного.

По предварительным данным, они столкнулись приблизительно в 11:20 на 646-м километре трассы.

«За рулем бензовоза MAN находился 34-летний мужчина. Личность водителя самосвала Mercedes-Benz устанавливается, от полученных травм он скончался на месте», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

По факту аварии проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

Как уточнила ИА «ПензаИнформ» специалист по связям с общественностью ФКУ «Поволжуправтодор» Ирина Елизарова, на месте столкновения бензовоза и самосвала организовано реверсивное движение (647-й километр).

На этом же участке трассы примерно в то же время случилось еще несколько ДТП. По предварительной информации, ни в одном из них люди не пострадали.