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Происшествия | УГИБДД: В ДТП у Монтажного на трассе М5 погиб водитель самосвала

24.01.2019|14:40
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В региональном УГИБДД сообщили подробности ДТП с бензовозом и самосвалом, случившегося в четверг, 24 января, на трассе М5 около поселка Монтажного.

По предварительным данным, они столкнулись приблизительно в 11:20 на 646-м километре трассы.

«За рулем бензовоза MAN находился 34-летний мужчина. Личность водителя самосвала Mercedes-Benz устанавливается, от полученных травм он скончался на месте», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

По факту аварии проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

Как уточнила ИА «ПензаИнформ» специалист по связям с общественностью ФКУ «Поволжуправтодор» Ирина Елизарова, на месте столкновения бензовоза и самосвала организовано реверсивное движение (647-й километр).

На этом же участке трассы примерно в то же время случилось еще несколько ДТП. По предварительной информации, ни в одном из них люди не пострадали.

Источник — фото Виктора Купряшина, видео Артема Платонова, vk.com/sova_penza
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Гость|24.01.2019 14:55|

Халатность коммунальщиков и ГИБДД приводит к трагическим последствиям. Этот перекрёсток и в летнюю ясную погоду осень опасен,а уж зимой в метель и гололёд в разы опаснее.

Гость|24.01.2019 14:55|

в плохой видимости скорость поменьше и всё будет хорошо.

Имя: Гость
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