В региональном УГИБДД сообщили подробности ДТП с бензовозом и самосвалом, случившегося в четверг, 24 января, на трассе М5 около поселка Монтажного.
По предварительным данным, они столкнулись приблизительно в 11:20 на 646-м километре трассы.
«За рулем бензовоза MAN находился 34-летний мужчина. Личность водителя самосвала Mercedes-Benz устанавливается, от полученных травм он скончался на месте», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.
По факту аварии проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.
Как уточнила ИА «ПензаИнформ» специалист по связям с общественностью ФКУ «Поволжуправтодор» Ирина Елизарова, на месте столкновения бензовоза и самосвала организовано реверсивное движение (647-й километр).
На этом же участке трассы примерно в то же время случилось еще несколько ДТП. По предварительной информации, ни в одном из них люди не пострадали.
Халатность коммунальщиков и ГИБДД приводит к трагическим последствиям. Этот перекрёсток и в летнюю ясную погоду осень опасен,а уж зимой в метель и гололёд в разы опаснее.