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Глас народа | В Терновке попавшие в ДТП иномарки перекрыли движение в центр

24.01.2019|13:05
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В четверг, 24 января, на пересечении улиц Терновского и Петровской в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие.

«Первый поворот на Спутник. 12:15. Небольшая пробка в центр», - написала в редакцию ИА «ПензаИнформ» горожанка Оксана Фадеева.

На присланных ею фотографиях видно, что прямо на перекрестке столкнулись две иномарки: Ford Focus и, предположительно, Mitsubishi.

Автомобили, в особенности второй, получили серьезные механические повреждения и перекрыли движение транспортного потока в направлении от аэропорта в центр города.

Данных о пострадавших пока нет.

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Гость|24.01.2019 13:17|

Давно пора виновников ДТП с образованием пробок лишать прав на полгода - год. Может тогда они будут включать голову и делать поправки на погоду и дорожное покрытие.

Гость|24.01.2019 13:22|

Науситесь водить авто,прежде чем выезжать в непогоду на дороги.

Гость|24.01.2019 13:28|

Как обычно. Типичные широкие автомагистрали буртацкой агломерации.

Гость|24.01.2019 13:36|

Когда уже поставят камеры на поворотах на спутник?

Там наглецы сотнями прут, бюджет озолотится на этих нарушителях!

Имя: Гость
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