В четверг, 24 января, на пересечении улиц Терновского и Петровской в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие.
«Первый поворот на Спутник. 12:15. Небольшая пробка в центр», - написала в редакцию ИА «ПензаИнформ» горожанка Оксана Фадеева.
На присланных ею фотографиях видно, что прямо на перекрестке столкнулись две иномарки: Ford Focus и, предположительно, Mitsubishi.
Автомобили, в особенности второй, получили серьезные механические повреждения и перекрыли движение транспортного потока в направлении от аэропорта в центр города.
Данных о пострадавших пока нет.
Давно пора виновников ДТП с образованием пробок лишать прав на полгода - год. Может тогда они будут включать голову и делать поправки на погоду и дорожное покрытие.