24.01.2019 | 13:05

В четверг, 24 января, на пересечении улиц Терновского и Петровской в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие.

«Первый поворот на Спутник. 12:15. Небольшая пробка в центр», - написала в редакцию ИА «ПензаИнформ» горожанка Оксана Фадеева.

На присланных ею фотографиях видно, что прямо на перекрестке столкнулись две иномарки: Ford Focus и, предположительно, Mitsubishi.

Автомобили, в особенности второй, получили серьезные механические повреждения и перекрыли движение транспортного потока в направлении от аэропорта в центр города.

Данных о пострадавших пока нет.