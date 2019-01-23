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Общество | В Кузнецкой больнице закупили новые кровати для пациентов

23.01.2019|14:39
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В Кузнецкой межрайонной больнице приобретены девять раскладывающихся кроватей.

Проблема недостатка коек вызвала широкое обсуждение после того, как в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте» появились фотографии терапевтического отделения с кроватями, которые представляли собой лежавшие на стульях деревянные щиты.

Министерство здравоохранения Пензенской области заявило, что считает подобную ситуацию недопустимой, и назначило проверку. Также нестандартными «койками» заинтересовалась прокуратура и Роспотребнадзор. А министр здравоохранения Владимир Стрючков и зампред правительства Олег Ягов получили выговоры.

Проверка минздрава показала, что максимальная нагрузка в Кузнецкой МРБ была зафиксирована после новогодних праздников. С 10 по 14 января госпитализировали большое число пациентов. Все они нуждались в стационарном лечении, поэтому потребовались дополнительные койки.

«Коечный фонд учреждения соответствует потребностям обслуживаемого населения в госпитализации. Это подтверждается одним из главных показателей эффективности - занятостью койки в течение года. В Кузнецкой МРБ по итогам 2018 года он составил 339 койко-дней», - сообщили ИА «ПензаИнформ»в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Новые кровати будут использоваться при необходимости как дополнительные временные койко-места для создания комфортных условий пребывания пациентов в стационаре.

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Гость|23.01.2019 14:57|

Нууу теперь заживём!!!

Гость|23.01.2019 15:16|

Очередная яркая победа..

Гость|23.01.2019 15:17|

Все благодаря нашему умному руководству!

Гость|23.01.2019 15:27|

А лыжи в школы когда купите

Гость|23.01.2019 16:05|

Ура стрючку!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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