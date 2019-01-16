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Общество | Прокуратура проверит кузнецкую больницу после скандала с «койками»

16.01.2019|17:24
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Снимки больничной «койки», сооруженной из стульев и досок, выложили в группе одной из социальных сетей. Судя по комментариям, которые оставляют пользователи, речь идет о 1-м терапевтическом отделении Кузнецкой межрайонной больницы.

В районной больнице не отрицают факта использования «кровати-трансформера». Правда, в медицинском учреждении такие «койки» называют приставными. По словам главного врача, в стационаре могут проходить лечение сразу 473 пациента. Количество рассчитано исходя из числа прикрепленного населения.

Однако в периоды сезонных заболеваний или после длительных праздников в помощи нуждается больше людей.

«Бывают поступления 5 - 10 больных сверх нормы, которые одномоментно поступили к нам в учреждение, и мы должны решить вопрос: надо их класть на койку или надо их обследовать. На момент этого обследования, которое может длиться и 5 часов, и 12, мы должны пациента куда-то госпитализировать. Поэтому сложившаяся ситуация привела к тому, что ночью дежурный персонал был вынужден принять такое временное решение», - прокомментировал главный врач Кузнецкой межрайонной больницы Алексей Потапов.

Случай с использованием «приставной койки» стал поводом для разбирательства сотрудниками надзорных органов.

«По появившимся в средствах массовой информации сообщениям о размещении стационарных больных в Кузнецкой межрайонной больнице на стульях с деревянными досками прокуратура города Кузнецка Пензенской области незамедлительно организовала проверку соблюдения руководством больницы требований законодательства о здравоохранении.

К участию в ней привлечены специалисты Управления Роспотребнадзора по Пензенской области», - отметила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

«Разве было бы лучше, если бы мы отказали?» - задал вопрос Алексей Потапов.

Наплыв пациентов в терапевтическом отделении спал, и в палатах есть даже свободные места.

«Говорят, когда на врачей смотришь, выздоравливаешь быстрее», - рассказал мужчина.

«Спасибо им, они лечат хорошо», - отметила пенсионерка.

Отреагировал на ситуацию в Кузнецкой больнице и глава региона в своем «Твиттере».

«Во все стационарные учреждения здравоохранения закупим резервные койки, которые будут использоваться в случае, если число поступивших экстренных пациентов будет больше от расчетного норматива. Такое иногда случается, особенно в крупных больницах», - сообщил губернатор.

Складные койки в стационарах будут ставить по мере необходимости, а затем - убирать.

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Гость|16.01.2019 18:55|

Началось в колхозе утро

Имя: Гость
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