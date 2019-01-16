16.01.2019 | 09:27

Министерство здравоохранения Пензенской области заявило, что считает недопустимой ситуацию в Кузнецкой межрайонной больнице, где в терапевтическом отделении сооружают «койки» из досок и стульев.

Позиция ведомства была обнародована во вторник, 15 января, после того как фотографии из больницы попали в СМИ.

«По факту госпитализации пациентов на «импровизированные» койки министерством в кратчайшие сроки будет проведен ведомственный контроль соблюдения условий оказания медицинской помощи, по результатам которого будет дана соответствующая оценка действиям администрации учреждения», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве добавили, что в больницах, оказывающих помощь в экстренной и неотложной формах, возникают случаи, когда количество пациентов превышает количество фактически развернутых коек (например, в эпидсезон по гриппу и ОРВИ). Однако повышенная нагрузка нивелируется в течение года в периоды низкого уровня госпитализации.

«Среднегодовая занятость койки в ГБУЗ «Кузнецкая МРБ», которая по итогам 2018 года составила 339,0 койко-дней, соответствует потребностям обслуживаемого населения в госпитализации. Именно поэтому основной задачей администрации любого учреждения является грамотное и оперативное управление ресурсами больницы в различных условиях, в том числе обеспечение готовности учреждения к приему повышенного количества пациентов с соблюдением условий их размещения», - заключили в минздраве.

Фотографии палаты терапевтического отделения Кузнецкой межрайонной больницы Пензенской области стали предметом обсуждения в многомиллионных группах в социальной сети «ВКонтакте» и попали в местные и федеральные СМИ. Изначально их выложили в группе «Подслушано в Кузнецке».

«Так выглядит кровать в городской больнице... Дооптимизировались», - подписал автор, пожелавший остаться анонимом. На снимках запечатлены доски, уложенные на стулья.

Жители Кузнецка сразу узнали стены родной больницы и стали делиться воспоминаниями о своем пребывании в ней и мнениями о новых «койках». Оказалось, что подобные «места» там обустраивают регулярно.

Жители разных городов России оценили креативный подход кузнецких медиков: «Это даже смешно прокомментировать нельзя. Потому что не смешно абсолютно», «А вы говорите, у нас больницы не современные. Какой дизайнерский ремонт в стиле лофт замутили!», «Ортопедические, прямиком из Сколково», «Что ты скажешь на это, Илон Маск?», «И за ето государство выделило 5 млрд руб.».