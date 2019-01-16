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Общество | Минздрав: Ситуация с «койками» в Кузнецкой больнице недопустима

16.01.2019|09:27
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Министерство здравоохранения Пензенской области заявило, что считает недопустимой ситуацию в Кузнецкой межрайонной больнице, где в терапевтическом отделении сооружают «койки» из досок и стульев.

Позиция ведомства была обнародована во вторник, 15 января, после того как фотографии из больницы попали в СМИ.

«По факту госпитализации пациентов на «импровизированные» койки министерством в кратчайшие сроки будет проведен ведомственный контроль соблюдения условий оказания медицинской помощи, по результатам которого будет дана соответствующая оценка действиям администрации учреждения», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве добавили, что в больницах, оказывающих помощь в экстренной и неотложной формах, возникают случаи, когда количество пациентов превышает количество фактически развернутых коек (например, в эпидсезон по гриппу и ОРВИ). Однако повышенная нагрузка нивелируется в течение года в периоды низкого уровня госпитализации.

«Среднегодовая занятость койки в ГБУЗ «Кузнецкая МРБ», которая по итогам 2018 года составила 339,0 койко-дней, соответствует потребностям обслуживаемого населения в госпитализации. Именно поэтому основной задачей администрации любого учреждения является грамотное и оперативное управление ресурсами больницы в различных условиях, в том числе обеспечение готовности учреждения к приему повышенного количества пациентов с соблюдением условий их размещения», - заключили в минздраве.

Фотографии палаты терапевтического отделения Кузнецкой межрайонной больницы Пензенской области стали предметом обсуждения в многомиллионных группах в социальной сети «ВКонтакте» и попали в местные и федеральные СМИ. Изначально их выложили в группе «Подслушано в Кузнецке».

«Так выглядит кровать в городской больнице... Дооптимизировались», - подписал автор, пожелавший остаться анонимом. На снимках запечатлены доски, уложенные на стулья.

Жители Кузнецка сразу узнали стены родной больницы и стали делиться воспоминаниями о своем пребывании в ней и мнениями о новых «койках». Оказалось, что подобные «места» там обустраивают регулярно.

Жители разных городов России оценили креативный подход кузнецких медиков: «Это даже смешно прокомментировать нельзя. Потому что не смешно абсолютно», «А вы говорите, у нас больницы не современные. Какой дизайнерский ремонт в стиле лофт замутили!», «Ортопедические, прямиком из Сколково», «Что ты скажешь на это, Илон Маск?», «И за ето государство выделило 5 млрд руб.».

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Гость|16.01.2019 09:56|

Коек нет, а виноват главврач. Он за свой счет должен был их купить?

Гость|16.01.2019 10:00|

Не можешь руководить -----УХОДИ

Гость|16.01.2019 10:00|

Гыы, ситуёвина со шконками на тубурях в больничке

Гость|16.01.2019 10:01|

У самой палаты весьма презентабельный вид

Гость|16.01.2019 10:08|

Позор на все страну !!!!Эх вы .

Гость|16.01.2019 10:10|

Выход один. Закрыть больницу и уволить Стрючкова. Облажались по полной. На Украине нет вакцин,а в России кроватей в больницах. Активисты Народного фронта Единой России не хотят организовать проверку?

Гость|16.01.2019 10:10|

penzainform.ru писал(a):

считает недопустимой ситуацию в Кузнецкой межрайонной больнице
Так минздрав это и допустил! А главврачу нужно премию дать, что не смотря ни на что пытается лечить людей!

Гость|16.01.2019 10:12|

Больница чем провинилась? Люди где должны лечиться? Главврач хоть как то пытается нивелировать "деятельность" минздрава.

Гость|16.01.2019 10:15|

Окажется санитарка виновата ))))

Гость|16.01.2019 10:15|

не не не! вздрючат главврача!

и больше так не будут! нет места - валите куда хотите! на кладбище например, там с местами пока не так напряжно...

Зато всё будет по ЗАКОНУ и УКАЗАНИЯМ министерства

Гость|16.01.2019 10:15|

ГУБЕРНАТОР ПРИМЕТ КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ В МИНИСТЕРСТВЕ?

Гость|16.01.2019 10:15|

Вся медицина в области из досок на табуретках... Вернулись к естественному отбору.

Гость|16.01.2019 10:16|

и не только в области...

Гость|16.01.2019 10:17|

penzainform.ru писал(a):

Министерство здравоохранения Пензенской области заявило, что считает недопустимой ситуацию в Кузнецкой межрайонной
Недопустимо иметь такое министерство с такими министрами раз в больницах такое явление, врачи уже идут на крайности дабы помочь людям ! Врачам и глав врачу премию,в министерстве произвести чистку ,аресты, увольнения с конфискациями.

Гость|16.01.2019 10:18|

Весь руководящий состав нашей области состоит в Единой России.Спасибо партии и низкий поклон вам?

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