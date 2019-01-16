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Общество | Министру Стрючкову и зампреду Ягову объявлены выговоры за койки в Кузнецке

16.01.2019|17:56
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Губернатор Иван Белозерцев наказал ответственных лиц за ситуацию в Кузнецке. В местной больнице пациентов укладывали на «койки», которые сооружали из стульев и досок.

«Объявил выговоры В. Стрючкову (министр здравоохранения Пензенской области. - Прим. ред.), О. Чижовой (его заместитель. - Прим. ред.) и курирующему минздрав зампреду О. Ягову за ситуацию в Кузнецке, а также за ненадлежащую работу скорой медицинской помощи в праздничные дни», - написал губернатор в своем микроблоге вечером в среду, 16 января.

Ранее он сообщил о том, что в стационарные учреждения здравоохранения Пензенской области закупят резервные койки, которые будут использоваться, когда число поступивших экстренных пациентов превысит расчетный норматив.

Проблема недостатка коек в период роста госпитализации обострилась после того, как в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте» появились фотографии из местной межрайонной больницы, где в терапевтическом отделении сооружают необычные «койки».

«Так выглядит кровать в городской больнице... Дооптимизировались», - подписал автор, пожелавший остаться анонимным.

Снимки стали предметом обсуждения в многомиллионных группах соцсети «ВКонтакте» и попали в местные и федеральные СМИ.

Министерство здравоохранения Пензенской области заявило, что считает недопустимой ситуацию в кузнецкой больнице. «Основной задачей администрации любого учреждения является грамотное и оперативное управление ресурсами больницы в различных условиях, в том числе обеспечение готовности учреждения к приему повышенного количества пациентов с соблюдением условий их размещения», - отметили в ведомстве.

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Гость|16.01.2019 18:10|

И все?

Гость|16.01.2019 18:14|

И это всё!?А как же это Иван Белозерцев обрушился с критикой на областной минздрав. ссылка на PenzaInform.ru Кстати то же было и в 2015 году "Губернатор Иван Белозерцев раскритиковал работу регионального минздрава",вот только орг.выводов ни каких.После таких вещей всё руководство увольнять надо,а в больнице надо проводить полную проверку.

Гость|16.01.2019 18:17|

После взрыва

Гость|16.01.2019 18:32|

Красава губер! Давай их и в хвост и в гриву. Стрючкова надо положить на эти кровати.

Гость|16.01.2019 18:42|

Что значит выговоры ? Одни должны сидеть в прокуратуре с декларациями и рапортами на увольнения !

Гость|16.01.2019 18:50|

Зачем кривить душой? В больницу не кладут,к специалистам не попасть,нужно Гость писал(a):

Ивану Белозерцеву
набраться смелости и всё же сказать правду, нет здравоохранения в области ! А те осколки которые есть явно угасают и давно уже не справляются ! По сей причине область и город и вымирает стремительными темпами.

Гость|16.01.2019 18:51|

И дело тут не в Кузнецке и не в этой койке, это картина маслом об общей ситуации в области в здравоохранении.

Гость|16.01.2019 18:53|

А губернатор не чувствует своей вины за развал здравоохранения в области?

Гость|16.01.2019 18:58|

Зато у нас церкви растут как на дрожжах.

Гость|16.01.2019 19:02|

Надо признать, что бесплатной медицины у нас больше нет. Запись к врачу за месяц или вообще нет, а в платную пиходишь, сразу примут!!!! Причем те же самые врачи,сукииии!!!

Гость|16.01.2019 19:06|

Гость писал(a):

Надо признать, что бесплатной медицины у нас больше нет. Запись к врачу за месяц или вообще нет, а в платную пиходишь, сразу примут!
Когда сразу - это зачастую и не медицина, а раскрутка лохов на бабки.

Гость|16.01.2019 19:07|

Стыд и позор .

Гость|16.01.2019 19:07|

Если бы не мощный резонанс в федеральных СМИ - не было бы никаких выговоров! А так делают видимость реагирования. Имитация и профанация вместо продуманной и целенаправленной работы!

Имя: Гость
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