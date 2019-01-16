16.01.2019 | 17:56

Губернатор Иван Белозерцев наказал ответственных лиц за ситуацию в Кузнецке. В местной больнице пациентов укладывали на «койки», которые сооружали из стульев и досок.

«Объявил выговоры В. Стрючкову (министр здравоохранения Пензенской области. - Прим. ред.), О. Чижовой (его заместитель. - Прим. ред.) и курирующему минздрав зампреду О. Ягову за ситуацию в Кузнецке, а также за ненадлежащую работу скорой медицинской помощи в праздничные дни», - написал губернатор в своем микроблоге вечером в среду, 16 января.

Ранее он сообщил о том, что в стационарные учреждения здравоохранения Пензенской области закупят резервные койки, которые будут использоваться, когда число поступивших экстренных пациентов превысит расчетный норматив.

Проблема недостатка коек в период роста госпитализации обострилась после того, как в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте» появились фотографии из местной межрайонной больницы, где в терапевтическом отделении сооружают необычные «койки».

«Так выглядит кровать в городской больнице... Дооптимизировались», - подписал автор, пожелавший остаться анонимным.

Снимки стали предметом обсуждения в многомиллионных группах соцсети «ВКонтакте» и попали в местные и федеральные СМИ.

Министерство здравоохранения Пензенской области заявило, что считает недопустимой ситуацию в кузнецкой больнице. «Основной задачей администрации любого учреждения является грамотное и оперативное управление ресурсами больницы в различных условиях, в том числе обеспечение готовности учреждения к приему повышенного количества пациентов с соблюдением условий их размещения», - отметили в ведомстве.