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Общество | В больницы области закупят резервные койки после скандала в Кузнецке

16.01.2019|10:42
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В Пензенской области закупят резервные койки в стационарные учреждения здравоохранения. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в своем микроблоге в среду, 16 января.

«Закупим резервные койки, которые будут использоваться в случае, если число поступивших экстренных пациентов будет больше от расчетного норматива. Такое иногда случается, особенно в крупных больницах», - написал он.

Проблема недостатка коек в период роста госпитализации обострилась после того, как в группе «Подслушано в Кузнецке» в соцсети «ВКонтакте» появились фотографии из местной межрайонной больницы, где в терапевтическом отделении сооружают «койки» из досок и стульев.

«Так выглядит кровать в городской больнице... Дооптимизировались», - подписал автор, пожелавший остаться анонимом.

Снимки стали предметом обсуждения в многомиллионных группах в соцсети «ВКонтакте» и попали в местные и федеральные СМИ.

Министерство здравоохранения Пензенской области заявило, что считает недопустимой ситуацию в кузнецкой больнице.

«Среднегодовая занятость койки в ГБУЗ «Кузнецкая МРБ», которая по итогам 2018 года составила 339,0 койко-дней, соответствует потребностям обслуживаемого населения в госпитализации. Именно поэтому основной задачей администрации любого учреждения является грамотное и оперативное управление ресурсами больницы в различных условиях, в том числе обеспечение готовности учреждения к приему повышенного количества пациентов с соблюдением условий их размещения», - отметили в ведомстве.

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Гость|16.01.2019 11:03|

нужно выкладывать в сеть безработицу наших чинуш-может работать начнут,а то одни песни

Гость|16.01.2019 11:12|

Такое случается только в нашей раше.

Имя: Гость
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