16.01.2019 | 10:42

В Пензенской области закупят резервные койки в стационарные учреждения здравоохранения. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в своем микроблоге в среду, 16 января.

«Закупим резервные койки, которые будут использоваться в случае, если число поступивших экстренных пациентов будет больше от расчетного норматива. Такое иногда случается, особенно в крупных больницах», - написал он.

Проблема недостатка коек в период роста госпитализации обострилась после того, как в группе «Подслушано в Кузнецке» в соцсети «ВКонтакте» появились фотографии из местной межрайонной больницы, где в терапевтическом отделении сооружают «койки» из досок и стульев.

«Так выглядит кровать в городской больнице... Дооптимизировались», - подписал автор, пожелавший остаться анонимом.

Снимки стали предметом обсуждения в многомиллионных группах в соцсети «ВКонтакте» и попали в местные и федеральные СМИ.

Министерство здравоохранения Пензенской области заявило, что считает недопустимой ситуацию в кузнецкой больнице.

«Среднегодовая занятость койки в ГБУЗ «Кузнецкая МРБ», которая по итогам 2018 года составила 339,0 койко-дней, соответствует потребностям обслуживаемого населения в госпитализации. Именно поэтому основной задачей администрации любого учреждения является грамотное и оперативное управление ресурсами больницы в различных условиях, в том числе обеспечение готовности учреждения к приему повышенного количества пациентов с соблюдением условий их размещения», - отметили в ведомстве.