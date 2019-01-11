11.01.2019 | 09:10

В пятницу, 11 января, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев планирует провести обход города и оценить работу по благоустройству, проделанную за неделю.

В первую очередь он посмотрит, как убирается и вывозится снег с проезжей части и тротуаров, из дворов, с территорий учреждений образования, культуры, спорта и объектов потребительского рынка. Также мэр обратит внимание на наличие наледи и сосулек на крышах домов, сообщили в пресс-службе администрации.

«Проверим, как наши службы справились с последствиями снегопада, как свои обязательства выполняют управляющие компании, где надо приложить дополнительные усилия, посмотрим результаты работы по обращениям жителей», – пояснил Виктор Кувайцев.

11 января в Пензе пройдет санитарная пятница. Сотрудники администрации, включая мэра, примут участие в работе по благоустройству города.

10 января пензенцы жаловались на дорогу на Южной Поляне, которую за зиму не чистили ни разу. Она располагается между универсамом «Фортуна» и домом № 91 на улице Калинина и соединяет последнюю с улицей Богданова. К утру 11 января ситуация там не изменилась.

Горожан не устраивает также состояние улицы Энгельса (она пересекает Окружную в районе Газового). «Почистили, так называется, тропинку, а не дорогу! Машина прыгает по колее. Если машина едет, пешеход должен в сугроб прыгать. И две машины не разъедутся!» - рассказали они о проблеме.