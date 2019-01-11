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Общество | Виктор Кувайцев лично проверит проделанную коммунальщиками работу

11.01.2019|09:10
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В пятницу, 11 января, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев планирует провести обход города и оценить работу по благоустройству, проделанную за неделю.

В первую очередь он посмотрит, как убирается и вывозится снег с проезжей части и тротуаров, из дворов, с территорий учреждений образования, культуры, спорта и объектов потребительского рынка. Также мэр обратит внимание на наличие наледи и сосулек на крышах домов, сообщили в пресс-службе администрации.

«Проверим, как наши службы справились с последствиями снегопада, как свои обязательства выполняют управляющие компании, где надо приложить дополнительные усилия, посмотрим результаты работы по обращениям жителей», – пояснил Виктор Кувайцев.

11 января в Пензе пройдет санитарная пятница. Сотрудники администрации, включая мэра, примут участие в работе по благоустройству города.

10 января пензенцы жаловались на дорогу на Южной Поляне, которую за зиму не чистили ни разу. Она располагается между универсамом «Фортуна» и домом № 91 на улице Калинина и соединяет последнюю с улицей Богданова. К утру 11 января ситуация там не изменилась.

Горожан не устраивает также состояние улицы Энгельса (она пересекает Окружную в районе Газового). «Почистили, так называется, тропинку, а не дорогу! Машина прыгает по колее. Если машина едет, пешеход должен в сугроб прыгать. И две машины не разъедутся!» - рассказали они о проблеме.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|11.01.2019 09:27|

В лес приезжайте на западную, Ахуны там вообще не убирают снег!

Гость|11.01.2019 09:29|

penzainform.ru писал(a):

глава администрации Пензы Виктор Кувайцев планирует провести обход города
Нужно сделать обход бензоколонок и задать вопрос московским ворам почему в стране бензин дороже 25 рублей !? И откуда такое нищенское существование людей в нашем посёлке людей.

Имя: Гость
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