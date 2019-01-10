Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|10 янв 2019|15:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  77.21  |  $  66.86

Глас народа | На улице Энгельса пензяки вынуждены прыгать в сугробы при виде машин

10.01.2019|13:36
Печать

Горожанин обратился в редакцию портала «ПензаИнформ» в надежде привлечь внимание коммунальщиков к улице Энгельса (она пересекает Окружную в районе Газового).

Пензенец прислал сделанную в среду, 9 января, видеозапись, на которой запечатлел свою поездку по названной улице, и описание к ней.

«Почистили так называется тропинку, а не дорогу! Машина прыгает по колее. Если машина едет, пешеход должен в сугроб прыгать. И две машины не разъедутся!» - рассказал о проблеме горожанин, подписавшийся как Николай Николаевич.

Жители Южной Поляны также жалуются на не чищенную ни разу за зиму дорогу между универсамом «Фортуна» и домом № 91 на улице Калинина (она соединяет последнюю с Богданова). А пензенцы из дома № 18 на Леонова недовольны своей управляющей компанией, из-за которой все праздники утопали в снегу.

0
0
0
0
 
Гость|10.01.2019 13:51|

Это полезно для здоровья ! Нужно за такое удовольствие поставить смотрящего и обилечивать, хотя бы по десятке !

Гость|10.01.2019 14:14|

Вот оно, истинное лицо пензенских дворов

Гость|10.01.2019 14:28|

Приехал в Пензу,не был здесь 11 лет.Я в шоке от нечищенных дорог!!! Живу в Белгороде.У нас такого нет и не может быть.Коммунальщики на ушах будут стоять,но такого беспредела не допустят.

Гость|10.01.2019 14:31|

Гость писал(a):

Приехал в Пензу,не был здесь 11 лет.Я в шоке от нечищенных дорог!!! Живу в Белгороде.У нас такого нет и не может быть.Коммунальщики на ушах будут стоять,но такого беспредела не допустят.
Живу в Зимбабве. Приехал в Пензу на днях. Я в шоке, что это такое у вас на улицах лежит? Как так можно загадить свой город? У нас такого нет и никогда не было!

Гость|10.01.2019 14:37|

Гость писал(a):

Это полезно для здоровья ! Нужно за такое удовольствие поставить смотрящего и обилечивать, хотя бы по десятке !
Я б тебе для здоровья по щам бы дал!Шкура

Гость|10.01.2019 14:37|

Приехали из Саратова. Да у нас в Пензе просто рай! Спасибо руководству))))

Гость|10.01.2019 14:37|

Гость писал(a):

У нас такого нет и никогда не было!
Не ври, в 1960 году было.

Гость|10.01.2019 14:45|

|10.01.2019 14:37|

Приехали из Саратова. Да у нас в Пензе просто рай! Спасибо руководству)))

За.. ал своим Саратовым. Четы ездишь туда сюда дороги сравниваешь? А снег, где белее в Пензе или Саратове?

Гость|10.01.2019 14:46|

Было, было при Гришке Отрепьеве, хотя он же у нас и сидит до сих пор.

Гость|10.01.2019 14:47|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
У нас такого нет и никогда не было!
Не ври, в 1960 году было.
Это был взрыв на героиновой фабрике, не ври

Гость|10.01.2019 15:00|

А не а Саратова к нам наркоту возят?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 