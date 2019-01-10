10.01.2019 | 13:36

Горожанин обратился в редакцию портала «ПензаИнформ» в надежде привлечь внимание коммунальщиков к улице Энгельса (она пересекает Окружную в районе Газового).

Пензенец прислал сделанную в среду, 9 января, видеозапись, на которой запечатлел свою поездку по названной улице, и описание к ней.

«Почистили так называется тропинку, а не дорогу! Машина прыгает по колее. Если машина едет, пешеход должен в сугроб прыгать. И две машины не разъедутся!» - рассказал о проблеме горожанин, подписавшийся как Николай Николаевич.

Жители Южной Поляны также жалуются на не чищенную ни разу за зиму дорогу между универсамом «Фортуна» и домом № 91 на улице Калинина (она соединяет последнюю с Богданова). А пензенцы из дома № 18 на Леонова недовольны своей управляющей компанией, из-за которой все праздники утопали в снегу.