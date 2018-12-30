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Общество | Продукция осужденных из пензенских колоний продается на ярмарках

30.12.2018|13:13
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В 2018 году продукция, изготовленная пензенскими заключенными, была представлена на 60 проведенных ярмарках. Там покупателям предлагали сделанные осужденными шахматы, нарды, иконы, шкатулки, мангалы и кухонные принадлежности.

«Одна из задач выставочно-ярмарочной деятельности – это поиск новых деловых контактов», - пояснил начальник отдела УФСИН России по Пензенской области Николай Дельнов. Развитие производства необходимо для увеличения числа трудящихся осужденных, возмещения ими причиненного ущерба и ресоциализации.

Желающих заказать товары, которые могут изготовить заключенные, просят обращаться в отделы материально-технического обеспечения и сбыта продукции исправительных учреждений, уточнили в пресс-службе УФСИН России по региону.

В 2018 году пензенские осужденные сшили для внутренних нужд УФСИН рубашек, блузок, брюк, костюмов, головных уборов и постельного белья на 19 млн рублей. В этой области исправительные учреждения работают не только на себя, но и активно сотрудничают с различными структурами: в ноябре заключенные колонии № 8 выполняли спецзаказ по пошиву одежды для сварщиков, в начале декабря осужденные из колонии № 1 приступили к изготовлению зимних пальто для учениц кадетских классов в Москве.

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Гость|30.12.2018 14:32|

Продукция осужденных из пензенских колоний продается на ярмарках

Неужели фекалии осужденных покупают?

Гость|30.12.2018 15:02|

и все в доход БУРЯТОВ

Гость|30.12.2018 16:46|

Не верьте ЛЮДИ!

Это прокуроры всё "вязали".

Гость|30.12.2018 17:11|

А финку где можно заказать?

Гость|30.12.2018 17:29|

А у прилавков стоят зэки или конвоиры?!

Гость|30.12.2018 19:12|

Гость писал(a):

А у прилавков стоят зэки или конвоиры?!
Не царское это дело зэку стоять за прилавком, для этого есть холопы!

Имя: Гость
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