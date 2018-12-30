Продукция осужденных из пензенских колоний продается на ярмарках

30.12.2018 | 13:13

В 2018 году продукция, изготовленная пензенскими заключенными, была представлена на 60 проведенных ярмарках. Там покупателям предлагали сделанные осужденными шахматы, нарды, иконы, шкатулки, мангалы и кухонные принадлежности.

«Одна из задач выставочно-ярмарочной деятельности – это поиск новых деловых контактов», - пояснил начальник отдела УФСИН России по Пензенской области Николай Дельнов. Развитие производства необходимо для увеличения числа трудящихся осужденных, возмещения ими причиненного ущерба и ресоциализации.

Желающих заказать товары, которые могут изготовить заключенные, просят обращаться в отделы материально-технического обеспечения и сбыта продукции исправительных учреждений, уточнили в пресс-службе УФСИН России по региону.

В 2018 году пензенские осужденные сшили для внутренних нужд УФСИН рубашек, блузок, брюк, костюмов, головных уборов и постельного белья на 19 млн рублей. В этой области исправительные учреждения работают не только на себя, но и активно сотрудничают с различными структурами: в ноябре заключенные колонии № 8 выполняли спецзаказ по пошиву одежды для сварщиков, в начале декабря осужденные из колонии № 1 приступили к изготовлению зимних пальто для учениц кадетских классов в Москве.