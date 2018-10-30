30.10.2018 | 10:11

В пензенской школе № 66 прошло родительское собрание, на котором выступила старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она привела показатели преступлений, совершенных подростками за 9 месяцев 2018 года. Возбуждено 33 уголовных дела, из них одно - по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, 11 связаны с наркотиками, 9 дел - это кражи, грабежи, вымогательство.

Татьяна Махницкая констатировала: участились случаи, когда подростки наносят сверстникам телесные повреждения, снимают происходящее на видео и выкладывают в Интернет. Последний яркий пример - жестокое избиение в Спасске 14-летнего подростка 17-летним молодым человеком, видеозапись которого была распространена в Сети. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В беседе Татьяна Махницкая рассказала об уходах подростков из дома и их безвестном исчезновении. За 9 месяцев текущего года в 124 таких случаях местонахождение несовершеннолетних было установлено. А вот 17-летнюю жительницу села Пригородного Сердобского района, пропавшую в сентябре, нашли погибшей в нескольких километрах от дома.

Татьяна Махницкая попросила родителей внимательнее относиться к общению их ребенка в соцсетях. В качестве примера она привела пензенца, переписывавшегося с детьми в Сети на сексуальные темы и направлявшего им интимные фото. Уголовное дело насчитывает 50 эпизодов, потерпевшими признаны 75 детей в возрасте от 7 до 15 лет не только из Пензенской области, но и из других регионов. Педофил приговорен к 10 годам колонии строгого режима. Примечательно, что некоторые родители не знали, что их дети стали жертвами преступлений, а подростки стеснялись рассказать родителям о произошедшем.

«Старший помощник руководителя следственного управления напомнила родителям о работе круглосуточной телефонной линии «Ребенок в опасности» - (8412) 36-17-19 или 123 (с городских номеров и мобильных операторов «Билайн», «МегаФон», «МТС») и разъяснила порядок обращения и дальнейшую работу сотрудников управления по поступающим сообщениям», - говорится в публикации на сайте СУ СКР по Пензенской области.