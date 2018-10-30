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Общество | В Пензе родителям рассказали о криминальных угрозах детям

30.10.2018|10:11
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В пензенской школе № 66 прошло родительское собрание, на котором выступила старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она привела показатели преступлений, совершенных подростками за 9 месяцев 2018 года. Возбуждено 33 уголовных дела, из них одно - по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, 11 связаны с наркотиками, 9 дел - это кражи, грабежи, вымогательство.

Татьяна Махницкая констатировала: участились случаи, когда подростки наносят сверстникам телесные повреждения, снимают происходящее на видео и выкладывают в Интернет. Последний яркий пример - жестокое избиение в Спасске 14-летнего подростка 17-летним молодым человеком, видеозапись которого была распространена в Сети. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В беседе Татьяна Махницкая рассказала об уходах подростков из дома и их безвестном исчезновении. За 9 месяцев текущего года в 124 таких случаях местонахождение несовершеннолетних было установлено. А вот 17-летнюю жительницу села Пригородного Сердобского района, пропавшую в сентябре, нашли погибшей в нескольких километрах от дома.

Татьяна Махницкая попросила родителей внимательнее относиться к общению их ребенка в соцсетях. В качестве примера она привела пензенца, переписывавшегося с детьми в Сети на сексуальные темы и направлявшего им интимные фото. Уголовное дело насчитывает 50 эпизодов, потерпевшими признаны 75 детей в возрасте от 7 до 15 лет не только из Пензенской области, но и из других регионов. Педофил приговорен к 10 годам колонии строгого режима. Примечательно, что некоторые родители не знали, что их дети стали жертвами преступлений, а подростки стеснялись рассказать родителям о произошедшем.

«Старший помощник руководителя следственного управления напомнила родителям о работе круглосуточной телефонной линии «Ребенок в опасности» - (8412) 36-17-19 или 123 (с городских номеров и мобильных операторов «Билайн», «МегаФон», «МТС») и разъяснила порядок обращения и дальнейшую работу сотрудников управления по поступающим сообщениям», - говорится в публикации на сайте СУ СКР по Пензенской области.

Источник — фото: penza.sledcom.ru
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Гость|30.10.2018 10:32|

где видео

Гость|30.10.2018 10:34|

Сергей Туруханов

45 лет, Ульяновск, Россия

А БЫЛ ЛИ ПУТИН?

Близится к концу 2018-й год. Через два с небольшим месяца будет 19 лет как Путин управляет страной. Полгода уже идет его 4-й президентский срок.

Что мы получили за это время?

Мы получили победу над олигархами эпохи Ельцина, место которых с успехом заняли олигархи эпохи Путина, обогатившиеся значительно сильней.

Мы получили мифическо-анекдотическую победу Путина над Ельциным, выраженную в строительстве Ельцин-центра стоимостью 7 миллиардов рублей, причем 4 миллиарда было выделено из федерального бюджета - 2 миллиарда выделил сам Путин и еще 2 миллиарда Медведев.

Мы получили Олимпиаду в Сочи, которая прошла очень весело, но очень быстро и уже довольно давно. А главное - стоила 1,5 триллиона рублей (50 миллиардов долларов) - в 10 раз больше, чем любая другая зимняя Олимпиада и в 5 раз больше, чем летняя (!) в Рио.

Мы получили Чемпионат мира по футболу, который стоил ненамного меньше олимпиады в Сочи и многим был совершенно безразличен, хотя платили за него все.

Мы получили Крым, возвращение которого обернулось санкциями и что еще печальнее - войной в Донбассе, в результате чего называть возвращение вполне удачным трудно, если вообще возможно.

Мы следим за Сирией, которую вот уже три года от чего-то спасаем, при этом до сих пор непонятно, спасли или нет - война продолжается, террористы друг у друга воруют бочки хлора, а Россия продолжает терять вертолеты и самолеты, даже несмотря на то, что все цели и задачи выполнены еще два года назад.

Я ничего важного во внешней политике не упустил?

Может быть укрепились позиции России в мире, нас стали больше уважать, считаться с нашими интересами? Судя по санкциям - не очень. И судя по тому, что президент перешел к выражениям вроде "мы попадем в рай, а они сдохнут, не успев покаяться" - тоже непохоже на рост влияния и уважения к России.

Из G8 Россию исключили, что опять же дает повод усомниться в растущем влиянии и уважении.

НАТО благополучно расширяется и никаких способов остановить этот процесс в Кремле пока не нашли - только вербальные интервенции, местами напоминающие откровенный скулёж о том, что "мы им верили, когда распускали Варшавский договор, а они нас обманули - так нечестно". При этом непонятно даже, кому эти жалобы адресованы - то ли НАТО, которому на них чихать, то ли нам с вами, чтобы мы посочувствовали Путину, которого западные партнеры подло щемят.

Отношения с Украиной испорчены донельзя.

Турция совершенно безнаказанно сбила российский самолет и тем самым показала, что если понадобится, то так делать можно. В совокупности с потопленной ранее подлодкой Курск, которую подняли по частям, чтобы никто не узнал истинных причин катастрофы - можно считать, что это уже система.

Но оставим внешнюю политику - давайте об экономике.

Что у нас по итогам 19 путинских лет с экономикой?

Наша экономика лежит где-то на дне.

Правда два года назад Путин торжественно заявил, что дно пройдено, но не уточнил, в какую сторону. Жизнь показывает, что дно пройдено скорее вниз, чем вверх. Или куда-то вбок, но с явным понижением.

Повышение пенсионного возраста и разговоры о предстоящем повышении налогов - лучшее доказательство того, что экономика движется вниз и ее роста в Кремле и правительстве даже не планируют.

К слову, повышение пенсионного возраста - на данный момент главное событие начавшегося в этом году 4-го срока Путина. Очень симптоматично.

Если президентский срок начинается с повышения пенсионного возраста - то ли еще будет.

Напомню, что прошлый президентский срок начинался очень бравурно, с майских указов, в которых среди прочего указывалось создание 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Кстати, где они?

Закончился третий срок укладкой экономики на дно.

Четвертый срок начался с дна экономики и повышения пенсионного возраста - закончится это явно не ростом с миллионами новых рабочих мест, а скорее каким-нибудь днищем и медным тазом, которым накроется то немногое, что пока не разворовано.

Очень примечательно, что после обвала рубля и экономического спада, вызванного падением цен на нефть в конце 2014 года, нефтяные цены к настоящему моменту вернулись на прежний уровень (70-80$), а вот рубль и экономика - нет.

Когда при ценах 25-30$ за баррель российская сырьевая экономика испытывала острые проблемы - это было понятно. Но когда при цене 70-80$ за баррель, то есть почти в 3 раза выше нижней точки мы остаемся с тем же курсом рубля и теми же проблемами, которые были при 25-30 - это говорит само за себя.

Это говорит о том, что за прошедшие после обвала 4 года, а это на минуточку целый президентский срок по старому закону, почти целая пятилетка - за это время экономика не только не была модернизирована с целью отойти от пагубной сырьевой зависимости - наоборот, экономика еще сильнее деградировала и теперь даже 80$ за баррель недостаточно чтобы уровень жизни был как 10 лет назад или около того.

На протяжении всех 19 лет структура экономики России только ухудшалась и доля сырьевого сектора в ней только росла.

Рост экономики России, который отмечался в отдельные годы, носил сугубо количественный характер и был вызван либо ростом нефтяных цен, либо иностранными кредитами, либо носил эффект коррекции (частичное восстановление после глубокого спада в предыдущий период).

Да и рост тот наблюдался главным образом в Москве, Питере и еще нескольких крупных городах, а в провинции даже в лучшие годы наблюдался не столько рост, сколько передышка от быстрого погружения.

Медианная зарплата в России находится на уровне 25 тысяч рублей - это значит, что половина страны живет менее, чем на 400$ в месяц - в 10 раз беднее, чем в Европе и США.

И это зарплата! Доход в расчете на одного члена семьи еще меньше.

Если же посчитать без Москвы и Питера, где на 10% населения страны приходится более половины доходов - ситуация окажется еще тяжелее.

Около трети страны получает 10-15 тысяч в месяц, то есть живет примерно на 200$ - это близко к уровню 90-х. При этом цены сегодня далеко не те, что в 90-е - цены намного выше.

Число нищих в России достигло 22 миллионов человек (почти 15%) - это официальные данные, реальное число наверняка еще больше. Это люди, которые живут менее, чем на 10 тысяч в месяц (150$).

При этом число нищих продолжает расти, несмотря на все заявления о пройденном дне, несмотря на рост нефтяных цен и несмотря на то, что Путин управляет Россией вот уже 19 лет.

19 лет - это очень большой срок.

19 лет - это период с 1922 по 41-й год, то есть от гражданской войны до Великой Отечественной - за этот период в СССР была проведена электрификация и индустриализация.

19 лет - это период с 1945 по 64-й год, за который страна была поднята буквально из руин, отстроены целые города, создана атомная энергетика, запущен первый в мире космический спутник и первый в мире космонавт.

Что сделано за 19 лет при Путине?

В какой отрасли экономики Россия добилась мирового первенства или хотя бы вошла в тройку лидеров? В добыче углеводородов и экспорте зерна? И все?

Если так, то не надо забывать, что большая часть нефти и газа добывается на месторождениях, разведанных еще в советское время. И транспортировка идет по продоженным еще в советское время трубопроводам, в том числе ГТС Украины.

И добыча углеводородов - не то же самое, что атомная энергетика и космонавтика.

И по урожаям зерновых Россия всего лишь вернулась к уровню РСФСР, но не удвоила и не утроила их, чтобы можно было говорить о каких-то действительно новых высотах. Взята старая высота.

Кстати, почему при таких успехах в сельском хозяйстве в магазинах такой дрянной хлеб?

И почему при таких успехах в сельском хозяйстве сыр делают из пальмового масла?

Когда в 2014-м году против России были введены санкции, нам начали много говорить про импортозамещение - где же оно? В чем заключается? В замене натурального молока на суррогаты? И это всё?

Какое-нибудь новое производство в России налажено?

Какую-нибудь новую высокотехнологичную продукцию в России начали выпускать? Что-нибудь изобрели? Электромобили, экранопланы, термоядерный синтез? Может быть что-то еще?

Может быть в биотехнологиях или медицине совершили какой-то прорыв и теперь мы самые здоровые и живем по сто лет?

Нет, ничего такого.

Вся производимая в России высокотехнологичная продукция - это советские разработки - вертолеты и ракеты-носители, которые модифицируются и оптимизируются, а порой и вовсе выпускаются без изменений, иной раз даже с дефектами. Вся передовая военная техника - опять же советские проекты, в том числе Армата, которую начинали проектировать еще в СССР.

Компьютеры и электроника перестали выпускаться совсем, только импортируются и собираются из деталей. Флагман АвтоВАЗа - Лада X-ray, у которой даже название импортное, а база у этого чуда автопрома - Рено-Сандеро.

Камаз - и тот начал использование импортных двигателей.

Единственный новый гражданский самолет - Сухой Суперджет - наполовину собран из импортных комплектующих.

Да и где выпускать собственные комплектующие, не говоря уже о новой продукции, если за 19 лет эпохи Путина закрыто больше заводов, чем при Ельцине?

Новые заводы, о которых рассказывают на сайте "Сделано у нас" и цифры с которого приводят во всех прокремлевских изданиях и блогах - это преимущественно цеха по выпуску кирпича и других стройматериалов, цеха по переработке птицы или в самом лучшем случае какие-нибудь НПЗ. Но даже их открывается совсем немного для такой страны как Россия, всего несколько сотен в год, в то время как закрываются и сокращаются тысячи гораздо более крупных заводов.

Единственное, что в России за 19 лет научились производить по-настоящему хорошо и много - это пропаганда и патриотическая риторика.

Патриотическую риторику по Первому и Второму каналам производят в таком количестве и такой консистенции, что хоть хлеб к экрану подноси.

Кстати, надо будет попробовать положить перед телевизором кусок пальмового сыра и поставить стакан воды - может чудо случится?

Если же серьезно...

Если серьезно, то Россия скатилась к примитивной аграрно-сырьевой экономике, а уровень жизни в стране быстро приближается к состоянию 2000 года, с которого Путин и начинал.

А к концу 4-го президентского срока Путина уровень жизни в стране окажется еще ниже - ниже, чем был в начале первого. Нищих будет еще больше, а заводов будет еще меньше, поэтому следующему президенту Путин передаст страну в еще худшем состоянии, чем получил сам.

Все, что страна получила от Путина, это короткий период роста доходов где-то с 2003 по 2007 год. Однако эти доходы мы благополучно проели и забыли, не получив в долгосрочной перспективе ничего - ни новых производств, ни научных открытий, ни образования, ни медицицы, ни чего-либо еще, кроме ура-патриотической риторики, которая тоже после ухода Путина растает без следа.

Так был ли Путин?

Был ли президент, о котором на протяжении 19 лет говорили, что он великий, влиятельный, что он спас (спасает, спасет) Россию, что он лучший, что он незаменимый - был или нет?

Был ли Путин, которого нельзя было менять, потому что у него был план вывода России к светлому будущему и на его реализацию нужно было время?

Вот, мы уже 19 лет его не меняем - где же его план?

Где тот Путин, о котором говорили и писали по телевизору и в прокремлевских изданиях, обещая развитие России, вхождение в пятерку ведущих мировых экономик и прочее-прочее?

Где его инновационная экономика, о которой говорилось еще лет десять назад? Превратилась в цифровую и ушла в песок?

Так был ли вообще тот Путин, которого нам рисовали в телевизоре и в которого верила страна?

Может Путина-то никакого и не было?

Может это был просто мираж, просто красивая сказка, в которую многим очень хотелось верить - настолько, что не хотелось даже допускать мысль, будто Путин ненастоящий, нарисованный, мифический, что никакого великого Путина на самом деле и нет?

Позади 19 лет - это большой срок.

Может быть пора уже оглянуться и подумать о том, а был ли вообще тот Путин, в которого многим так нравилось верить?

А если его не было до сих пор - можно ли рассчитывать на то, что он вдруг возьмет и появится в последние 5 лет?

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