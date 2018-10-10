10.10.2018 | 09:15

17-летнюю девушку из Сердобска, пропавшую 3 сентября, нашли погибшей. Сообщение об этом появилось в пензенской группе поискового отряда «Лиза Алерт» во вторник, 9 октября.

«Найдена, погибла. Глубочайшие соболезнования родным и близким и большая просьба воздержаться от неуместных комментариев», - написал администратор группы.

В Следственном управлении Следственного комитета России по Пензенской области факт смерти девушки подтвердили.

Подросток ушел из дома на улице Куликова в ночь с 2 на 3 сентября, и на протяжении месяца местонахождение пропавшей было неизвестно.

Девушку искали на территории села Пригородного и города Сердобска, в лесополосе, дачных массивах, на дне и берегах реки Нечайки, протекающей недалеко от дома исчезнувшей (для этого производили спуск воды). Сотрудникам правоохранительных органов помогали неравнодушные жители Сердобского района и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Однако найти ее не удавалось.

В связи с отсутствием объективных данных, указывающих на намерение девушки беспричинно исчезнуть, было принято решение о возбуждении уголовного дела.