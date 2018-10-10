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Происшествия | 17-летняя девушка из Сердобска, пропавшая 3 сентября, найдена погибшей

10.10.2018|09:15
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17-летнюю девушку из Сердобска, пропавшую 3 сентября, нашли погибшей. Сообщение об этом появилось в пензенской группе поискового отряда «Лиза Алерт» во вторник, 9 октября.

«Найдена, погибла. Глубочайшие соболезнования родным и близким и большая просьба воздержаться от неуместных комментариев», - написал администратор группы.

В Следственном управлении Следственного комитета России по Пензенской области факт смерти девушки подтвердили.

Подросток ушел из дома на улице Куликова в ночь с 2 на 3 сентября, и на протяжении месяца местонахождение пропавшей было неизвестно.

Девушку искали на территории села Пригородного и города Сердобска, в лесополосе, дачных массивах, на дне и берегах реки Нечайки, протекающей недалеко от дома исчезнувшей (для этого производили спуск воды). Сотрудникам правоохранительных органов помогали неравнодушные жители Сердобского района и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Однако найти ее не удавалось.

В связи с отсутствием объективных данных, указывающих на намерение девушки беспричинно исчезнуть, было принято решение о возбуждении уголовного дела.

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Гость|10.10.2018 10:12|

А от чего она погибла? Ее кто-нибудь убил или что произошло?

Гость|10.10.2018 10:13|

Соболезнования родным и близким!!!

Гость|10.10.2018 10:14|

Где нашли?ее убили или что то другое случилось?

Гость|10.10.2018 10:15|

Это убийство?

Гость|10.10.2018 10:17|

Царство небесного ,Маше.Соболезнования родным и близким.

Гость|10.10.2018 10:18|

Девчонка ушла в ночь. Видно,после ссоры дома. Родителям теперь боль на всю жизнь. Молитесь за её душу.

Гость|10.10.2018 10:21|

Приседеняюсь к соболезнованиям. Не надо глупых предположений! Родным и так тяжело

Гость|10.10.2018 10:24|

Звиздец, месяц найти не могли ребёнка в захолустном городишке. говорили же где искать, какого хрена с собаками не искали. Лажовую инфу только кидали, то в Пензе, то в Москве её видели. Неделю поискали и успокоились. Вот и надейся потом на наши органы.Фу, блин, противно.

Гость|10.10.2018 10:24|

Скорбим Маша, пусть земля тебе будет пухом.

Гость|10.10.2018 10:25|

Очень жаль...

Гость|10.10.2018 10:27|

Сто пудово самоубийство. Искали так значит, что найти долго не могли вот и всё.

Гость|10.10.2018 10:28|

А где нашли то хоть?

Гость|10.10.2018 10:35|

Волонтёров нашли,о подробностях молчат. Полиция установит все обстоятельства.

Имя: Гость
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