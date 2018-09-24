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Криминал | По факту избиения подростка в Спасске возбуждено уголовное дело

24.09.2018|16:20
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В Спасске следователи разбираются в обстоятельствах избиения 14-летнего подростка, видеозапись которого была выложена в Интернет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»).

«8 сентября 16-летний подросток, находясь на стадионе в Спасске, выясняя отношения с потерпевшим 2004 года рождения, нанес последнему не менее 20 ударов руками и ногами, причинив ему телесные повреждения и физическую боль», - сообщила старший помощник руководителя управления СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Избитого подростка госпитализировали в областную детскую клиническую больницу им. Филатова, где ему оказали необходимую помощь.

На видео, продемонстрированном в том числе на одном из федеральных телеканалов, агрессор объясняет, что решил проучить 14-летнего знакомого за неверные слова об их общей знакомой. Злоумышленник ставил жертву на колени, требовал 100 раз просить «пожалуйста», бил по спине, ногам, голове, сопровождая все это нецензурной бранью.

За процессом наблюдали не менее четырех человек, ни один из них не стал вмешиваться. «Помирай!» - кричал агрессор, а спутники просили только не убивать и не сломать что-нибудь жертве, чтобы не получить «уголовку».

«В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - добавила Татьяна Махницкая.

14 сентября в Пензе во дворе на улице Островского подростки подрались из-за девушки. 15 сентября один из них - 16-летний студент колледжа - скончался вследствие закрытой черепно-мозговой травмы.

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Гость|24.09.2018 18:54|

жестокий Мир!!! Жестокие нравы!!! Куда катится молодежь!!!! И это наше Будущее!!!

Гость|24.09.2018 19:32|

Там,где есть кровная месть,порядка больше.

Гость|24.09.2018 20:34|

Мальчишки по своему понимают справедливость

Гость|24.09.2018 21:33|

Начало походов в млс...ну это лучше чем...

Гость|24.09.2018 21:34|

а где видео?

Гость|24.09.2018 21:37|

Видео нельзя. Этика, мораль, закон.

Гость|24.09.2018 23:02|

ко мне этого героя я его жизни научу ноги у меня бы целовал

Имя: Гость
Комментарий:

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