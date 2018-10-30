30.10.2018 | 16:18

Во вторник, 30 октября, общественная палата Пензенской области утвердила список знаменитых соотечественников для присвоения имени одного из них аэропорту.

Участие Пензы в проекте «Великие имена России» обсуждалось неоднократно. Первоначально предполагалось, что столица Сурского края сможет побороться с Пятигорском за присвоение аэропорту имени Михаила Лермонтова. Однако при первоначальном утверждении списка аэропортов ни Пензы, ни Пятигорска в нем не оказалось.

В общественную палату региона начали поступать многочисленные обращения с просьбой включить аэропорт города Пензы в данный проект. Кроме того, жители предложили другие варианты имен-претендентов.

29 октября стало известно, что Пенза все же присоединилась к проекту «Великие имена России».

После обсуждения всех предложений в перечень первоначально вошли 10 имен людей, внесших значительный вклад в историю и развитие Пензенского края. Это поэт, прозаик, драматург, художник Михаил Лермонтов; писатели Александр Радищев и Александр Куприн, историк Василий Ключевский, театральный режиссер, актер и педагог Всеволод Мейерхольд, хирург Николай Бурденко, дважды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза Николай Крылов, литературный критик Виссарион Белинский, изобретатель Павел Яблочков, живописец, график, дизайнер и художник театра Владимир Татлин.

На круглом столе также обсуждались кандидатуры первой женщины - Героя Советского Союза летчицы Валентины Гризодубовой и первого командующего ВДВ Василия Глазунова.

После обсуждения участники заседания утвердили лонг-лист из пяти имен великих соотечественников. Это Михаил Лермонтов, Василий Ключевский, Александр Куприн, Виссарион Белинский и Александр Радищев.

«Вся информация о конкурсе, включая порядок и правила его проведения, а также актуальная информация по каждому этапу и сводная статистика голосования будет размещаться на сайте Великиеимена.рф, на котором можно будет проголосовать», - сообщается на сайте Общественной палаты Пензенской области.