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Общество | Пензенский аэропорт останется безымянным

12.10.2018|11:47
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Пенза не вошла в перечень городов, в которых аэропортам планируется присвоить имена знаменитых соотечественников.

Проект «Великие имена России» стартовал в начале октября. Воздушные гавани предлагается назвать в честь людей, внесших вклад в развитие культуры, науки, военного дела, общественного преобразования, промышленности.

Предполагалось, что Пенза сможет принять участие в этом проекте. Она могла бы побороться с Пятигорском за присвоение аэропорту имени Михаила Лермонтова.

Однако ни Пензы, ни Пятигорска в списке, опубликованном на сайте проекта великиеимена.рф, не оказалось.

В перечень вошли Анапа, Архангельск, Астрахань, Белгород, Благовещенск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Иркутск, Калининград, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва (Шереметьево, Внуково и Домодедово), Магадан, Минеральные Воды, Мурманск, Набережные Челны/Нижнекамск, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Новосибирск, Норильск, Омск, Пермь, Петропавловск-Камчатский, Псков, Самара, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Ставрополь, Сургут, Сыктывкар, Томск, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Южно-Сахалинск и Якутск.

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Гость|12.10.2018 12:00|

Жопа мира...

Гость|12.10.2018 12:03|

penzainform.ru писал(a):

Москва (Шереметьево, Внуково и Домодедово)
Нафига??? нормальные названия

Гость|12.10.2018 12:07|

Великая Буртасия в пролете.

Гость|12.10.2018 12:08|

Гость писал(a):

Жопа мира...
может центр жопы мира?

Гость|12.10.2018 12:09|

Слова губернатора о аэропорте Лермонтов растворились. Как и многие другие слова.

Гость|12.10.2018 12:14|

Говорил я вам на ослах вам ездить . Какие нахрен вам дуракам самолёты . Глувова деревня .

Гость|12.10.2018 12:19|

В Пятигорске нет аэропорта!

Есть Минеральные Воды,откуда можно доехать до Кисловодска, Пятигорска,Ессентуков, Железноводска.

Гость|12.10.2018 12:26|

И слава богу. А то опять деньги надо было из бюджета проплачивать за название.

Пензенский аэропорт самое лучшее название оставьте в покое его. Кто согласен лайк :)

Гость|12.10.2018 12:29|

У нас нет аэропорта. Есть какая то халупа в которую ни из одного города не хотят летать. Ну. кроме Москвы. Но там то видимо принудили.

Гость|12.10.2018 12:30|

и очень хорошо..

Гость|12.10.2018 12:31|

Лента для чемоданов прилета и отлета одна, чемоданы в самолет возят не полуторке бортовой ...

Гость|12.10.2018 12:33|

В международных авиационных ассоциациях пензенский аэропорт зарегистрирован под именем "Терновка". И как сайт "великие имена" может его переименовывать?

Гость|12.10.2018 12:40|

А зачем переименовывать?

Ну новым ещё можно дать названия,а "старым"- то зачем?

Шереметьево,Внуково,...Хитроу, наконец?

Правда "Хитроу" никто не и переименовывает.

Патриотизм воспитывают?

Так мы и так свою родину любим, посадят вон мажоров, так ещё больше любить будем,и поймём"нет мы с вами ещё не быдло" , и отбивные из нас рано делать.

Гость|12.10.2018 12:48|

https://vk.com/opoznanie_pnz

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