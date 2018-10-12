12.10.2018 | 11:47

Пенза не вошла в перечень городов, в которых аэропортам планируется присвоить имена знаменитых соотечественников.

Проект «Великие имена России» стартовал в начале октября. Воздушные гавани предлагается назвать в честь людей, внесших вклад в развитие культуры, науки, военного дела, общественного преобразования, промышленности.

Предполагалось, что Пенза сможет принять участие в этом проекте. Она могла бы побороться с Пятигорском за присвоение аэропорту имени Михаила Лермонтова.

Однако ни Пензы, ни Пятигорска в списке, опубликованном на сайте проекта великиеимена.рф, не оказалось.

В перечень вошли Анапа, Архангельск, Астрахань, Белгород, Благовещенск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Иркутск, Калининград, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва (Шереметьево, Внуково и Домодедово), Магадан, Минеральные Воды, Мурманск, Набережные Челны/Нижнекамск, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Новосибирск, Норильск, Омск, Пермь, Петропавловск-Камчатский, Псков, Самара, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Ставрополь, Сургут, Сыктывкар, Томск, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Южно-Сахалинск и Якутск.