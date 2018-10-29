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Общество | Пензенский аэропорт получил право бороться за громкое имя

29.10.2018|11:29
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Пензенский аэропорт все же не останется безымянным. Пенза присоединилась к проекту «Великие имена России». Об этом сообщается на сайте великиеимена.рф.

Кроме того, к проекту присоединились еще три города: Анадырь, Чебоксары и Калуга.

«В настоящее время на уровне региональных общественных палат завершается формирование первичных списков кандидатов. Списки имен - претендентов для названия калужского и пензенского аэропортов поступят в оргкомитет конкурса в ближайшее время и будут размещены на сайте. Таким образом, определен финальный список участников конкурса - он составляет 47 аэропортов», - сообщается на сайте проекта.

Проект «Великие имена России» стартовал в начале октября. Воздушные гавани предлагается назвать в честь людей, внесших вклад в развитие культуры, науки, военного дела, общественного преобразования, промышленности.

Предполагалось, что Пенза сможет принять участие в этом проекте. Она могла бы побороться с Пятигорском за присвоение аэропорту имени Михаила Лермонтова. Однако ни Пензы, ни Пятигорска в списке, опубликованном на сайте проекта великиеимена.рф, первоначально не оказалось.

Теперь же в связи с пополнением списка участников проекта срок второго этапа конкурса продлен до 30 октября.

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Гость|29.10.2018 11:55|

Аэропорт ЖОПА МИРА (очень похоже на имя какого-нить африканского борца за права кого-нить).

Гость|29.10.2018 11:56|

АВИАФАЛЛО

Гость|29.10.2018 11:56|

... или аэропорт им. М.Ю. Лермонтова с цитатой из стиха на фасаде:

"Прощай немытая Россия, страна рабов, страна господ..."

Гость|29.10.2018 11:58|

... или

Кто же вас гонит: судьбы ли решение?

Зависть ли тайная? злоба ль открытая?

Или на вас тяготит преступление?

Или друзей клевета ядовитая?

Нет, вам наскучили нивы бесплодные...

Гость|29.10.2018 12:03|

Купила сыну-школьнику глобус. Такой большой - см 50 в диаметре. Потом только увидела, что на нём нет города, в котором мы живём - Пензы. Говорю, проблема: здесь Пензы нет. Он: а давайте сделаем на ее месте дырку. Люди спросят: а что это за дыра? А мы им: та это ж Пенза!!!

Назовите его ДЫРКА, или ДУРКА

Гость|29.10.2018 12:04|

судя по комменнтам- одни патриоты Пензы...

Имя уважаемого поэта- хорошо. Но- ради исторической памяти я предложу оставить его историческое название, с которым через этот аэродром летели на фронт наши деды и прадеды "Терновка".

Я думаю, что присвоение имён великих людей конечно не плохо, но не надо доходить до маразма.

Гость|29.10.2018 12:04|

Бордюрштадт-пойдет название,не?

Гость|29.10.2018 12:07|

СФИНКТЕР

Гость|29.10.2018 12:08|

Гость писал(a):

удя по комменнтам- одни патриоты Пензы...
Патриоты Пензы давно уехали кто куда.

Гость|29.10.2018 12:11|

Страпанштадт

Гость|29.10.2018 12:11|

Буртосфера

Гость|29.10.2018 12:16|

Ужасный аэропорт, даже нет комнаты для кормления грудного ребёнка

Гость|29.10.2018 12:16|

Быдлоград

Гость|29.10.2018 12:18|

Гость писал(a):

"Прощай немытая Россия, страна рабов, страна господ..."
Это лет через 100, когда его международным сделают, а то сейчас только до столицы, а там одни господа...

Гость|29.10.2018 12:27|

Гость писал(a):

удя по комменнтам- одни патриоты Пензы...

Патриоты Пензы давно уехали кто куда.

Не все,не все... Некоторых оставили. Терпилами руководить.)

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Имя: Гость
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