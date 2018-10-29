29.10.2018 | 11:29

Пензенский аэропорт все же не останется безымянным. Пенза присоединилась к проекту «Великие имена России». Об этом сообщается на сайте великиеимена.рф.

Кроме того, к проекту присоединились еще три города: Анадырь, Чебоксары и Калуга.

«В настоящее время на уровне региональных общественных палат завершается формирование первичных списков кандидатов. Списки имен - претендентов для названия калужского и пензенского аэропортов поступят в оргкомитет конкурса в ближайшее время и будут размещены на сайте. Таким образом, определен финальный список участников конкурса - он составляет 47 аэропортов», - сообщается на сайте проекта.

Проект «Великие имена России» стартовал в начале октября. Воздушные гавани предлагается назвать в честь людей, внесших вклад в развитие культуры, науки, военного дела, общественного преобразования, промышленности.

Предполагалось, что Пенза сможет принять участие в этом проекте. Она могла бы побороться с Пятигорском за присвоение аэропорту имени Михаила Лермонтова. Однако ни Пензы, ни Пятигорска в списке, опубликованном на сайте проекта великиеимена.рф, первоначально не оказалось.

Теперь же в связи с пополнением списка участников проекта срок второго этапа конкурса продлен до 30 октября.