28.10.2018 | 10:14

В Пензе в преддверии профессионального праздника вневедомственной охраны, который отмечается 29 октября, прошла торжественная церемония приведения к присяге будущих стражей порядка.

24 новобранца дали торжественную клятву о том, что будут уважать и защищать права, свободы и законные интересы граждан, свято соблюдать Конституцию и с достоинством переносить все тяготы службы.

«Поздравляю вас с принятием присяги. Слова клятвы каждый из вас должен помнить на протяжении всей службы. Желаю вам добросовестно и ответственно относиться к исполнению служебных обязанностей, пусть в ваших трудовых буднях всегда присутствует принципиальность и компетентность», - обратился к новобранцам начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Игорь Белов.

Росгвардейцы каждый день занимаются охраной общественного порядка на пензенских улицах. Так, 24 октября они прибыли по вызову на Бакунина, где произошла драка в подъезде. Бойцы обнаружили там окровавленного мужчину, оказали ему первую помощь и в течение часа нашли и задержали подозреваемого.

20 октября росгвардеец не позволил иностранке незаконно попасть в Заречный. Женщина пыталась проехать в багажнике автомобиля.