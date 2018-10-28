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Общество | В Пензе 24 новобранца Росгвардии приняли присягу

28.10.2018|10:14
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В Пензе в преддверии профессионального праздника вневедомственной охраны, который отмечается 29 октября, прошла торжественная церемония приведения к присяге будущих стражей порядка.

24 новобранца дали торжественную клятву о том, что будут уважать и защищать права, свободы и законные интересы граждан, свято соблюдать Конституцию и с достоинством переносить все тяготы службы.

«Поздравляю вас с принятием присяги. Слова клятвы каждый из вас должен помнить на протяжении всей службы. Желаю вам добросовестно и ответственно относиться к исполнению служебных обязанностей, пусть в ваших трудовых буднях всегда присутствует принципиальность и компетентность», - обратился к новобранцам начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Игорь Белов.

Росгвардейцы каждый день занимаются охраной общественного порядка на пензенских улицах. Так, 24 октября они прибыли по вызову на Бакунина, где произошла драка в подъезде. Бойцы обнаружили там окровавленного мужчину, оказали ему первую помощь и в течение часа нашли и задержали подозреваемого.

20 октября росгвардеец не позволил иностранке незаконно попасть в Заречный. Женщина пыталась проехать в багажнике автомобиля.

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Гость|28.10.2018 10:19|

24 опричника

Гость|28.10.2018 10:31|

Основная задача гвардейцев власть от народа защищать! Считала бы позором, если бы мой сын вступил в эти ряды...

Гость|28.10.2018 10:44|

Всю Охрану опошлили с передачей её в золотовскую жандармерию, смешали с унутренними войсками, которыми этот бывший слесарь АЗЛК, а потом портфеленосец Ксюши-Собчачки, охранЩик личный СамиЗнаетеКого командовал, никто их и за людей-то не держал. Сочувствую, пацаны!

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