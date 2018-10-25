25.10.2018 | 10:44

Поздним вечером в среду, 24 октября, в полицию позвонила жительница Пензы и сообщила, что в подъезде ее дома на улице Бакунина происходит драка. По адресу немедленно выехал наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

В подъезде бойцы увидели окровавленного мужчину. До приезда медиков они оказали ему первую помощь.

Очевидцы рассказали, что к жительнице этого дома пришел брат, а затем присоединился их знакомый. Под влиянием алкоголя мужчины поссорились, и первый из гостей нанес второму удары ножом в живот и спину, а также порезал ему руки.

«Установив личность предполагаемого злоумышленника и его приметы, правоохранители приступили к поискам. В течение часа 41-летний гражданин, ранее неоднократно судимый, был задержан и передан сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.