23.10.2018 | 15:26

Сотрудники благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Караван добрых дел» подвели итоги работы за сентябрь.

Юному пензенцу Илье Поворотову отменили препараты, которые он принимал с 2006 года из-за последствий перенесенного в детстве вирусного энцефалита. Илья получил возможность отказаться от лекарств после обследования в московскм Институте детской и взрослой неврологии и эпилепсии имени святителя Луки.

Также в августе фонд «Караван добрых дел» обратился с просьбой о помощи в лечении двухлетнего Максима Заморкова. В полгода Максиму поставили диагноз «спастический тетрапарез», а в 10 месяцев - ДЦП. Небольшие улучшения начались после трех курсов в Московском научно-исследовательском клиническом институте педиатрии им. Ю. Вельтищева. Однако мальчику требовалась хорошая реабилитация.

После обращения фонда «Караван добрых дел» к жителям Пензы и области необходимая сумма была собрана. В сентябре Максим с мамой отправились в московский центр «Галилео-Мед», где мальчик прошел курс реабилитации стоимостью 121 000 рублей.

Мама Максима выразила благодарность фонду «Караван добрых дел»: «Вы занимаетесь таким добрым и чистым делом, которое дарит родителям веру в то, что их особенный ребенок постепенно станет обычным, счастливым, полноценным. Спасибо всем, кто помогал нам в сборе средств на прохождение курса реабилитации. У Максима укрепилась спина, немного снизился тонус в ногах, тренер применил к нему немного другой способ ходьбы, он боролся со страхом падения. А я в свою очередь получила очень много необходимых знаний для всестороннего развития ребенка. Спасибо, что поверили в возможности Максима! Процветания вашему фонду и больше доброжелателей!»

Эмиль Касимов прошел лечение в санатории «ДиЛуч» в Анапе. Мальчику провели полное обследование: КТ головного мозга, РЭК, ЭКГ, ЭХО, УЗИ сердца.

Вот что написала мама Эмиля Людмила Николаевна: «Хочу выразить благодарность фонду и всем людям, которые помогли оплатить лечение Эмиля. У сына значительно улучшилась координация, походка стала намного устойчивей. Эмиль стал более спокойным, внимательным, усидчивым. Желаю всем сотрудникам здоровья, а фонду процветания».

В сентябре фонд «Караван добрых дел» оказал помощь жителям дома № 33 на улице Брестской, которых пожар лишил крова и имущества. Без крыши над головой остались восемь семей, почти в каждой из них растут маленькие дети. Фонд оказал помощь погорельцам продуктами и питьевой водой. Пострадавшие семьи получили временное жилье в маневренном фонде, а в поврежденном огнем здании силами жильцов ведутся восстановительные работы.

Также в сентябре председатель правления фонда «Караван добрых дел» Ольга Чистякова приняла участие в 1-й профильной конференции по практикам сопровождаемого проживания, образования и трудоустройства людей с инвалидностью Приволжского федерального округа.

Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Караван добрых дел» благодарит всех, кто участвует в судьбе нуждающихся семей и делает взносы. Желающие оказать содействие, а также те, кому необходима помощь, могут обратиться в фонд по телефону 8-937-416-82-42 или по e-mail: fonddobro@inbox.ru.