02.10.2018 | 15:18

Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Караван добрых дел» при поддержке неравнодушных жителей Пензы и области оплатил реабилитацию и лечение 17-летнему Эмилю Касимову и двухлетнему Максиму Заморкову.

Эмиль Касимов свой первый шаг сделал в 2 года 3 месяца. Подросток страдает задержкой психоречевого развития, но учится в школе. Отец умер, когда мальчику было 6 лет, и мама воспитывает сына одна.

На реабилитацию в санатории «ДиЛУЧ» Эмилю требовалось 70 560 рублей. Благодаря поддержке пензенцев и жителей соседних регионов эта сумма была собрана, и начале сентября Эмиль отправился в Анапу.

После прохождения лечения мамы подростка прислала письмо в «Караван добрых дел».

«Хочу выразить благодарность фонду и всем людям, которые помогли оплатить лечение моего сына Эмиля. В санатории нам очень понравилось! Эмилю сделали полное обследование: КТ головного мозга, РЭК, ЭКГ, ЭХО, УЗИ сердца. Эмиль прошел хорошее лечение, после которого у него значительно улучшилась координация, походка стала намного устойчивей. Сын стал более спокойным, внимательным, усидчивым. Желаю всем сотрудникам здоровья, а фонду процветания», - написала она.

Также в августе фонд «Караван добрых дел» обратился с просьбой о помощи в лечении двухлетнего Максима Заморкова. В полгода Максиму поставили диагноз «спастический тетрапарез», а в 10 месяцев - ДЦП. Небольшие улучшения начались после трех курсов в Московском научно-исследовательском клиническом институте педиатрии им. Ю. Вельтищева. Однако мальчику требовалась хорошая реабилитация.

После обращения фонда «Караван добрых дел» к жителям Пензы и области необходимая сумма была собрана и Максим с мамой отправились в московский центр «Галилео-Мед».

Во время лечения мама Максима прислала письмо, в котором рассказала, как проходит лечение. А после возвращения выразила благодарность фонду «Караван добрых дел»: «Вы занимаетесь таким добрым и чистым делом, которое дарит родителям веру в то, что их особенный ребенок постепенно станет обычным, счастливым, полноценным. Спасибо всем, кто помогал нам в сборе средств на прохождение курса реабилитации. У Максима укрепилась спина, немного снизился тонус в ногах, тренер применил к нему немного другой способ ходьбы, он боролся со страхом падения. А я в свою очередь получила очень много необходимых знаний для всестороннего развития ребенка. Спасибо, что поверили в возможности Максима! Процветания вашему фонду и больше доброжелателей!»

Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Караван добрых дел» выражает особую благодарность всем, кто оказывает помощь в сборе средств на лечение детей.