12.10.2018 | 14:46

Алексей Багоян - один из тех, кто лишился крыши над головой в результате пожара в многоквартирном доме № 33 на улице Брестской. В конце августа это строение практически полностью было уничтожено огнем.

Тогда без крова остались шесть семей, в том числе многодетная. Теперь погорельцы самостоятельно восстанавливают свое жилье.

«Я один с утра до вечера, вечером приходит товарищ, помогает. Все потихоньку строятся, у нас просто не так было повреждено, стены-то у нас стояли, поэтому под крышу и успели завести», - рассказал Алексей Багоян.

Юлии Панфиловой повезло гораздо меньше - от ее квартиры практически ничего не осталось. Денег на ремонт у матери четырех детей нет.

Стройматериалами помогла городская администрация, причем не ей одной, а всем жильцам сгоревшего дома. Были закуплены кирпичи, пеноблоки, завезен песок. Но этого оказалось недостаточно для того, чтобы люди смогли отметить новоселье.

«Нам сейчас, в данный момент, не хватает крыши. Мы боимся, что сейчас поедем, начнем закупать и останемся без штанов, потому что крыша очень дорогая, металл дорогой, потом работа - там тоже очень дорого», - пояснила Юлия Панфилова.

Город помог погорельцам с Брестской не только материалами. Им привозили продукты питания, предметы бытового назначения, постельное белье, канцелярские товары, одежду и обувь.

Коммунальные службы убрали с территории дома часть мусора. В ближайшее время по поручению главы администрации на пепелище пришлют бригаду рабочих.