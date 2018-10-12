Алексей Багоян - один из тех, кто лишился крыши над головой в результате пожара в многоквартирном доме № 33 на улице Брестской. В конце августа это строение практически полностью было уничтожено огнем.
Тогда без крова остались шесть семей, в том числе многодетная. Теперь погорельцы самостоятельно восстанавливают свое жилье.
«Я один с утра до вечера, вечером приходит товарищ, помогает. Все потихоньку строятся, у нас просто не так было повреждено, стены-то у нас стояли, поэтому под крышу и успели завести», - рассказал Алексей Багоян.
Юлии Панфиловой повезло гораздо меньше - от ее квартиры практически ничего не осталось. Денег на ремонт у матери четырех детей нет.
Стройматериалами помогла городская администрация, причем не ей одной, а всем жильцам сгоревшего дома. Были закуплены кирпичи, пеноблоки, завезен песок. Но этого оказалось недостаточно для того, чтобы люди смогли отметить новоселье.
«Нам сейчас, в данный момент, не хватает крыши. Мы боимся, что сейчас поедем, начнем закупать и останемся без штанов, потому что крыша очень дорогая, металл дорогой, потом работа - там тоже очень дорого», - пояснила Юлия Панфилова.
Город помог погорельцам с Брестской не только материалами. Им привозили продукты питания, предметы бытового назначения, постельное белье, канцелярские товары, одежду и обувь.
Коммунальные службы убрали с территории дома часть мусора. В ближайшее время по поручению главы администрации на пепелище пришлют бригаду рабочих.
А нам не кто не помог,хотя пожар у нас был в июле этого года ,20 т дали как погорельцам и все,родственники и друзья помогли чем смогли,дай бог что хоть этим людям помогло государство,хотя с трудом в это вериться,все это на показ ,типа какие мы замечательные,а сколько таких семей попадают в беду