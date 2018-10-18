18.10.2018 | 08:31

Численность лосей, живущих в Заречном, будет сокращена до 22 ноября. Приказ о вывозе нескольких животных с территории закрытого города подписан в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

«Предположительно, вывозить будут самок, так как все они уже покрытые и каждая особь весной даст потомство - одного или двух телят», - сообщил начальник управления по охране, надзору и регулированию использования животного мира регионального минлесхоза Евгений Барбашин. Его слова приводит портал «Город Z».

В настоящее время специалисты ищут хозяйство, готовое провести операцию по вывозу и принять животных.

По данным экологов, сейчас в Заречном живет около 15 лосей (с учетом родившихся весной телят). Однако, по словам Евгения Барбашина, их численность может доходить до 20, так как некоторые особи могут всячески избегать контакта с человеком.

Лосей решили вывезти из Заречного из-за их агрессивного поведения. Один из последних случаев запечатлел на видео житель закрытого города. Двое самцов устроили во дворе многоквартирного дома битву за самку. Только чудом рядом не оказалось людей.