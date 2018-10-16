16.10.2018 | 13:25

В понедельник, 15 октября, определился генеральный подрядчик, который завершит для Росгосцирка строительство цирка в Пензе. Им стала московская компания «Стройресурс».

К окончанию срока подачи окончательных предложений (12 октября) единственная заявка поступила от названной организации. Комиссия рассмотрела ее и признала соответствующей всем требованиям, указано на портале госзакупок.

В связи с признанием запроса предложений несостоявшимся было принято решение заключить контракт с ООО «Стройресурс».

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 1 млрд 267 млн 114 тыс. 110 рублей, итоговая - 1 млрд 267 млн 64 тыс. 110 рублей. Цирк должен быть достроен до 20 декабря 2020 года.

В начале лета Росгосцирк объявлял электронный аукцион на выполнение функций генерального подрядчика для достройки цирка в Пензе. Тогда тоже поступила одна заявка - от ООО «Стройресурс», но ее посчитали не соответствующей требованиям. В итоге конкурс признали несостоявшимся.

Возведение здания цирка на улице Плеханова, 13, началось в 2014 году и было приостановлено в середине 2015-го в связи с грубыми нарушениями, допущенными самарской подрядной компанией. После этого говорили о том, что завершать строительство будут местные подрядчики.

На данном этапе объект готов на 70%.