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Общество | Цирк в Пензе будет достраивать московская компания

16.10.2018|13:25
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В понедельник, 15 октября, определился генеральный подрядчик, который завершит для Росгосцирка строительство цирка в Пензе. Им стала московская компания «Стройресурс».

К окончанию срока подачи окончательных предложений (12 октября) единственная заявка поступила от названной организации. Комиссия рассмотрела ее и признала соответствующей всем требованиям, указано на портале госзакупок.

В связи с признанием запроса предложений несостоявшимся было принято решение заключить контракт с ООО «Стройресурс».

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 1 млрд 267 млн 114 тыс. 110 рублей, итоговая - 1 млрд 267 млн 64 тыс. 110 рублей. Цирк должен быть достроен до 20 декабря 2020 года.

В начале лета Росгосцирк объявлял электронный аукцион на выполнение функций генерального подрядчика для достройки цирка в Пензе. Тогда тоже поступила одна заявка - от ООО «Стройресурс», но ее посчитали не соответствующей требованиям. В итоге конкурс признали несостоявшимся.

Возведение здания цирка на улице Плеханова, 13, началось в 2014 году и было приостановлено в середине 2015-го в связи с грубыми нарушениями, допущенными самарской подрядной компанией. После этого говорили о том, что завершать строительство будут местные подрядчики.

На данном этапе объект готов на 70%.

Как вы думаете, достроят цирк к концу 2020 года?

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Гость|16.10.2018 13:51|

Ну на конец то цирк достроят или построят а то так на клоунов хочется посмотреть.

Гость|16.10.2018 13:52|

Очередная контора Приват Контракшн, как и с дорогой на Аустрина.

Значит Цирка можно не дождаться совсем!!!

Гость|16.10.2018 13:53|

Наши чиновники давно нам цирк устраивают.

Гость|16.10.2018 13:55|

ООО «Стройресурс» Москва.регистрация от от 11 ноября 2003 г.Генеральный директор Морозов Павел Юрьевич.Учредитель :Луговитин Евгений Олегович Доля: 10 000 р.

100 %.Заключено: 3 контракта с ФКП "Росгосцирк" на сумму: 637 116 530,23 р. Посмотрим что будет,будут сами работать или как всегда наберут субподрядчиков, и будут пилить заказ,вот только после всех многочисленных скандалов со стройками , "кураторы" проекта от городской и областной администрации не отъехали в места заключения.

Гость|16.10.2018 14:01|

а храмик уже достроили?

Зачем нам два цирка.

Гость|16.10.2018 14:15|

Нам ваш цирк как собаке пятая нога . Он нам не нужен . Идите со своим цирком в зад .

Гость|16.10.2018 14:41|

Пилы наточены?!

Имя: Гость
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