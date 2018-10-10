10.10.2018 | 15:45

«Кто виноват в том, что в Заре рушатся дома?» - такой вопрос задала депутат Ирина Воронина заместителю главы администрации Пензы Магомеду Агамагомедову в среду, 10 октября, на заседании комиссии городской думы.

«Документация была разработана строительной организацией, она прошла государственную экспертизу. С момента выдачи разрешения на строительство до ввода домов в эксплуатацию велся ежедневный надзор. Когда мы получали заключение госжилстройтехинспекции на соответствие построенных домов проектно-сметной документации, никаких отклонений выявлено не было», - детально пояснил Агамагомедов.

По его словам, сейчас проводится комплексное обследование каждого дома с целью определить причины возникшей деформации. После его завершения можно будет установить, кем и какое нарушение было допущено.

«Разве такое заключение еще не готово?» - удивилась Ирина Воронина.

«Предварительное заключение имеется, но инструментального исследования и повторных изысканий не проводилось. Так, мы просим разрезать кровлю и сделать анализ этого «пирога», чтобы выдать техническое решение, как устранить дефекты», - уточнил заместитель мэра.

Докладчик также добавил, что управление капитального строительства подало четыре исковых заявления на субподрядные организации, которые выполняли работы.

Дома в микрорайоне Заря были построены в 2015 году по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Однако в них появились критические дефекты. Из-за этого жильцов нескольких домов решено переселить в другие из-за выявленных деформаций в конструкциях. Дефектами в новостройках заинтересовалась прокуратура. Материалы проверки направлены в следственный орган.