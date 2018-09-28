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Общество | Прокуратура заинтересовалась дефектами в новостройках Зари

28.09.2018|17:30
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В Пензе сотрудники прокуратуры решили проверить законность действий уполномоченных органов в связи с ухудшением технического состояния жилых домов в микрорайоне Заря, построенных по программе переселения граждан из аварийного фонда.

В январе, после того как были зафиксированы повреждения строительных конструкций, главе администрации Пензы вносилось представление. Он должен был принять дополнительные меры к предотвращению дальнейшей деформации зданий.

В июле руководителю управляющей организации ООО «Федеральная управляющая компания» также было внесено представление для устранения недостатков и усиления контроля за состоянием домов.

По итогам последней проверки в отношении генерального директора компании областная Госжилстройтехинспекция возбудила дело об административном правонарушении - осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

«Материалы прокурорской проверки в настоящее время направлены в следственный орган для дачи уголовно-процессуальной оценки действиям лиц, проводивших инженерно-геологические изыскания и осуществлявших строительство зданий», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В новостройках выявили критические дефекты: у кого-то из местных жителей улица видна из комнаты не только в окнах, у кого-то перегородки между помещениями стали отходить.

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Гость|28.09.2018 18:11|

Да не уже ли!?

Гость|28.09.2018 18:37|

Да ладно, если супротив "сурских сараев" слабы государевы люди оказались, то здесь что измениться?

Гость|28.09.2018 18:45|

так и сказано - заинтересовались. я соседкой тоже интересуюсь.

Гость|28.09.2018 18:57|

Нужен спецназ Кириенко.

Гость|28.09.2018 19:03|

Практически - насторожилась...Но только местами....

Гость|28.09.2018 19:36|

Ой да ладно. Вам не откатили што ле?!!? Или откатили, но не столько сколько надо?!?

Гость|28.09.2018 19:45|

Так глядишь и возбудиться могут.

Имя: Гость
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