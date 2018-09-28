28.09.2018 | 17:30

В Пензе сотрудники прокуратуры решили проверить законность действий уполномоченных органов в связи с ухудшением технического состояния жилых домов в микрорайоне Заря, построенных по программе переселения граждан из аварийного фонда.

В январе, после того как были зафиксированы повреждения строительных конструкций, главе администрации Пензы вносилось представление. Он должен был принять дополнительные меры к предотвращению дальнейшей деформации зданий.

В июле руководителю управляющей организации ООО «Федеральная управляющая компания» также было внесено представление для устранения недостатков и усиления контроля за состоянием домов.

По итогам последней проверки в отношении генерального директора компании областная Госжилстройтехинспекция возбудила дело об административном правонарушении - осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

«Материалы прокурорской проверки в настоящее время направлены в следственный орган для дачи уголовно-процессуальной оценки действиям лиц, проводивших инженерно-геологические изыскания и осуществлявших строительство зданий», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В новостройках выявили критические дефекты: у кого-то из местных жителей улица видна из комнаты не только в окнах, у кого-то перегородки между помещениями стали отходить.