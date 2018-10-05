05.10.2018 | 13:34

К жителям Заречного обратились с просьбой о помощи в поисках дочери фронтовика Александра Букина. Ее ищет краевед Виктор Кладов, который собирает материал о Селиксенских лагерях.

Он узнал, что в 1942 году Александр Федорович находился в Селиксенских военных лагерях, а потом был отправлен на фронт.

Судя по материалам, размещенным на сайте «Мемориал», солдат погиб в июле 1943 года в боях под Орлом. Однако, по информации Лопатинского РВК, он остался жив.

«Жену его звали Екатерина Степановна. У них была дочь, но ее имени краевед не знает. Однако есть сведения, что живет она в Заречном», - сообщается на портале «Заречье сегодня».

Женщину просят позвонить в редакцию по номеру 60-59-87.

В Заречном на территории бывшего учебного полигона 37-й запасной стрелковой бригады (дивизии), где в годы Великой Отечественной войны готовили пополнение для фронта, открыли музейно-выставочный центр. Виктор Кладов является его директором.

После идентификации всех остатков сооружений селиксенских лагерей в зоне отдыха «Солнечная» возле них установили 20 информационных стендов, на которых разместили сведения об объектах полигона со схемами и фотографиями. 30 сентября часть стендов были разрушены вандалами.