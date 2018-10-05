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Общество | Зареченцев просят помочь найти дочь фронтовика Александра Букина

05.10.2018|13:34
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К жителям Заречного обратились с просьбой о помощи в поисках дочери фронтовика Александра Букина. Ее ищет краевед Виктор Кладов, который собирает материал о Селиксенских лагерях.

Он узнал, что в 1942 году Александр Федорович находился в Селиксенских военных лагерях, а потом был отправлен на фронт.

Судя по материалам, размещенным на сайте «Мемориал», солдат погиб в июле 1943 года в боях под Орлом. Однако, по информации Лопатинского РВК, он остался жив.

«Жену его звали Екатерина Степановна. У них была дочь, но ее имени краевед не знает. Однако есть сведения, что живет она в Заречном», - сообщается на портале «Заречье сегодня».

Женщину просят позвонить в редакцию по номеру 60-59-87.

В Заречном на территории бывшего учебного полигона 37-й запасной стрелковой бригады (дивизии), где в годы Великой Отечественной войны готовили пополнение для фронта, открыли музейно-выставочный центр. Виктор Кладов является его директором.

После идентификации всех остатков сооружений селиксенских лагерей в зоне отдыха «Солнечная» возле них установили 20 информационных стендов, на которых разместили сведения об объектах полигона со схемами и фотографиями. 30 сентября часть стендов были разрушены вандалами.

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Гость|05.10.2018 13:56|

У меня дядя находился в этих лагерях перед отправкой на фронт.

Лялин Владимир Александрович.

Гость|05.10.2018 14:05|

С августа 1941 (мобилизован Колышлейским РВК) до февраля 1942 в Селиксенских лагерях (в составе 37-ой запасной стрелковой бригады на станции Селикса Пензенской области, недалеко от г. Пензы находился Калинкин Серафим Захарович, родился 18 и юля1907 г. и жил в д. Гладковка, пропавший без вести на Харьковском направлении (последнее письмо написал, находясь в ж.д. составе).

Гость|05.10.2018 14:52|

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/domapres

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