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Общество | Мэрия Пензы предлагает 127 участков дорог для ремонта в 2019 году

30.09.2018|13:50
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В воскресенье, 30 сентября, в администрации Пензы состоялось совещание по реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году. Чиновники и представители местного строительного вуза рассмотрели объекты, которые предлагается включить в программу.

Таких объектов улично-дорожной сети - 127, уточнили в пресс-службе мэрии. Участники совещания изучили схемы ремонтных работ с указанием границ.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев подчеркнул, что при реализации проекта в 2019 году важно обустраивать парковочные места, пешеходные связи и обеспечить отвод воды с дорог.

«Эти меры призваны не только улучшить транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог, но и изменить вид улиц, сформировать комфортное городское пространство», - пояснил Виктор Кувайцев.

Ранее в мэрии сообщали, что в 2019 году будет расширен участок проезжей части на улице Чкалова (от Куйбышева до Маршала Крылова), отремонтированы улицы Володарского, Суворова, Кронштадтская и сделанные к 350-летию города Окружная, Баумана, Терновского.

В 2018 году все работы по проекту «БКД» изначально собирались завершить к 1 сентября. Однако из-за срыва сроков некоторыми подрядчиками конечную дату пришлось перенести. Самым проблемным объектом была признана улица Аустрина, где дело дошло до смены подрядной организации.

Источник — фото penza-gorod.ru
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