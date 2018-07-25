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Общество | В Пензе могут расторгнуть контракт с компанией, ремонтирующей ул. Аустрина

25.07.2018|16:25
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В среду, 25 июля, на заседании штаба по ремонту дорог заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин сделал замечание представителю подрядной организации «Приват Констракшн», которая восстанавливает покрытие улицы Аустрина в областном центре.

«Ваша организация сорвала график производства работ, обещания и договоренности не соблюдаете. Мы с вами неоднократно разговаривали. Сдвигов не видно. Нужно работать или расторгать контракт. Выбирайте», - предупредил Юрий Ильин.

Действия московской компании не раз подвергались критике, поскольку из-за затягивания ремонта создаются неудобства для водителей. Проверяющие отмечали, что на Аустрина трудится слишком мало специалистов, чем обусловлена слабая динамика всего процесса.

Директор городского департамента ЖКХ Максим Иванкин грозил ООО «Приват Констракшн» штрафом в размере миллиона рублей, если работы не начнут выполнять в должном режиме.

Источник — Фото www.penza-gorod.ru
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Гость|25.07.2018 17:06|

Чего ждать? Если есть основания нужно расторгать и штрафовать. Так каждый день люди страдают, а они в обещания играют.

Гость|25.07.2018 17:21|

Могут расторгнуть а могут и не расторгнуть, смех один от наших руководителей

Гость|25.07.2018 17:32|

Что за игры. Фирма чья-то карманная? Может в этом дело?

Гость|25.07.2018 17:42|

Гость писал(a):

Что за игры. Фирма чья-то карманная? Может в этом дело?
Конторка Крутова Романа Владимировича.Просто набирают контракты,а потом передают субподрядчикам,а просто после ЧМ и раб.силу подчистили,и работать за копейки ни кто ни хочет.Или вы думаете он сюда технику погонит,и есть ли она это большой вопрос.

Гость|25.07.2018 17:46|

дык они асфальт по всему городу уже УКРАЛИ. бабло получили. а терь можно контракт расторгнуть

Гость|25.07.2018 17:47|

Да плевал он на всех с большой колокольни.Максимум,что ему грозит пять тысяч штрафа.

Имя: Гость
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