25.07.2018 | 16:25

В среду, 25 июля, на заседании штаба по ремонту дорог заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин сделал замечание представителю подрядной организации «Приват Констракшн», которая восстанавливает покрытие улицы Аустрина в областном центре.

«Ваша организация сорвала график производства работ, обещания и договоренности не соблюдаете. Мы с вами неоднократно разговаривали. Сдвигов не видно. Нужно работать или расторгать контракт. Выбирайте», - предупредил Юрий Ильин.

Действия московской компании не раз подвергались критике, поскольку из-за затягивания ремонта создаются неудобства для водителей. Проверяющие отмечали, что на Аустрина трудится слишком мало специалистов, чем обусловлена слабая динамика всего процесса.

Директор городского департамента ЖКХ Максим Иванкин грозил ООО «Приват Констракшн» штрафом в размере миллиона рублей, если работы не начнут выполнять в должном режиме.