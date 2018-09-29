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Общество | В Пензе улицу Аустрина ремонтируют в круглосуточном режиме

29.09.2018|12:10
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Улицу Аустрина в микрорайоне Север ремонтируют круглосуточно. За работами в ночное время проследили специалисты мэрии Пензы в пятницу, 28 сентября.

Укладкой асфальта на Аустрина, самом проблемном участке в 2018 году, занимается новая подрядная организация ООО «Дорожное строительство», сменившая ООО «Приват Констракшн», которое в марте этого года выиграло торги, но сорвало график.

«Перед компанией стоит задача провести ремонт дорожного полотна, устройство техполосы, остановочных площадок, заездных карманов, благоустройство газонов», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

На данном этапе от трассы М5 до железнодорожного переезда подрядчик занимается укладкой выравнивающего слоя дорожного покрытия.

По контракту подрядчик должен сдать объект 10 октября 2018 года. Побывав на улице Аустрина 26 сентября, мэр Виктор Кувайцев потребовал вести работы и день, и ночь.

Что касается ремонта железнодорожного переезда в конце улицы, в 2018 году там установят резинокордовый настил. Чтобы решить проблему с автомобильными заторами на данном участке, необходимо расширить переезд, но этому мешают световые опоры - требуется полная реконструкция объекта.

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