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Общество | Для расширения переезда на улице Аустрина требуется его реконструкция

28.09.2018|15:51
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В четверг, 27 сентября, на железнодорожном переезде в конце улицы Аустрина в Пензе прошло выездное совещание с участием специалистов управления строительства и дорожного хозяйства, сотрудников ГИБДД и представителей компании-подрядчика, занимающейся ремонтом объекта.

Помимо замены резинокордового покрытия, сторонами обсуждалась возможность расширения самого переезда. Участники совещания пришли к выводу, что в 2018 году сделать это не получится: чтобы перенести световые опоры, мешающие расширению, требуется реконструкция.

«По завершении ремонтных работ представители ГИБДД будут решать, какие знаки и в каких направлениях поставить, чтобы обеспечить пропускную способность на данном этапе и устранить перегрузку дорожной сети на этом участке», - сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

По мнению водителей, резинокордовый настил не сможет значительно улучшить ситуацию: проблема заключается в слишком большом для двухполосной дороги трафике.

В качестве вариантов автолюбители предлагают заасфальтировать железнодорожный переезд или организовать дополнительную полосу, тем более что по утрам водители, не желающие стоять в многокилометровой пробке, уже используют в качестве нее обочину.

Источник — Фото minstroy.pnzreg.ru
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Гость|28.09.2018 17:10|

причем тут перезд. дураку понятно одной дороги мало со стороны Бессоновки если даже сделать 3раза шире дорогу,то все встанут до Гагарина

Гость|28.09.2018 17:12|

идиотизм, сейчас асфальт кладут,а 2019 квырят начнут...неужели сразу нельзя было сделать..

Гость|28.09.2018 17:31|

Бла-бла-бла...

Гость|28.09.2018 17:53|

Интересно, как дорожные знаки помогут решить вопрос, если дорога так и останется узкой? Если только ограничить минимальную скорость до 40. Чтобы переезд проходили со скоростью не меньше 40.

Гость|28.09.2018 18:01|

Как вариант, - из Бессоновки до переезда сделать среднюю реверсивную полосу. Утром в город работает две полосы, вечером из города работает две полосы. Очень было бы удобно. А на самом переезде после ремонта и установки резинового настила ставить инспектора ГИБДД, который жезлом будет подгонять неторопливых водителей. Неделя такого дежурства и все привыкнут ехать быстрее через переезд.

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