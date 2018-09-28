28.09.2018 | 15:51

В четверг, 27 сентября, на железнодорожном переезде в конце улицы Аустрина в Пензе прошло выездное совещание с участием специалистов управления строительства и дорожного хозяйства, сотрудников ГИБДД и представителей компании-подрядчика, занимающейся ремонтом объекта.

Помимо замены резинокордового покрытия, сторонами обсуждалась возможность расширения самого переезда. Участники совещания пришли к выводу, что в 2018 году сделать это не получится: чтобы перенести световые опоры, мешающие расширению, требуется реконструкция.

«По завершении ремонтных работ представители ГИБДД будут решать, какие знаки и в каких направлениях поставить, чтобы обеспечить пропускную способность на данном этапе и устранить перегрузку дорожной сети на этом участке», - сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

По мнению водителей, резинокордовый настил не сможет значительно улучшить ситуацию: проблема заключается в слишком большом для двухполосной дороги трафике.

В качестве вариантов автолюбители предлагают заасфальтировать железнодорожный переезд или организовать дополнительную полосу, тем более что по утрам водители, не желающие стоять в многокилометровой пробке, уже используют в качестве нее обочину.