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Общество | Мэр Пензы потребовал ремонтировать улицу Аустрина день и ночь

26.09.2018|17:03
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Специалисты ООО «Дорожное строительство» приступили к ремонту улицы Аустрина. Качество работ оценил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, посетивший объект в среду, 26 сентября.

В настоящее время на участке от улицы Литвинова до трассы М5 «Урал» уложен выравнивающий слой, на всем протяжении заменен бортовой камень и созданы тротуары.

Подрядчику предстоит нанести финишный слой покрытия дорожного полотна, обустроить техполосу, остановочные площадки и заездные карманы, благоустроить газоны.

«Подрядная организация должна с пониманием отнестись к поставленной задаче в сложившейся ситуации, работать день и ночь, чтобы выполнить условия контракта», - подчеркнул Виктор Кувайцев.

«По контракту ООО «Дорожное строительство» должно сдать объект 10 октября 2018 года», - уточнили в пресс-службе мэрии.

ООО «Дорожное строительство» пришла на смену ООО «Приват Констракшн», которая в марте этого года выиграла торги на ремонт улицы Аустрина, но сорвала график производства работ.

Во время выездных проверок ответственные лица указывали на низкий темп работ, недостаточное количество специалистов и слабую динамику всего процесса.

С течением времени ситуация так и не изменилась к лучшему, поэтому администрация была вынуждена расторгнуть контракт с фирмой и провести новые торги.

Источник — фото Penza-gorod.ru
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Гость|26.09.2018 17:17|

Дорога там теперь не нужна. Отложите на следующий год

Гость|26.09.2018 17:26|

кто понес ответственность за срыв сроков первым подрядчиком ?

Гость|26.09.2018 18:25|

Днём ложат асфальт, хорошо когда он держится год. Если ещё ночью, то месяц вряд ли продержится без ям и ухабов.

Гость|26.09.2018 18:36|

Вы дорожки на перекрёстке Литвинова-Аустрина видели?Их весной там не будет.Смоет.

Гость|26.09.2018 19:03|

Ты всё пела? Это дело,...

Гость|26.09.2018 21:17|

Сколько дорожников здесь собралось в чате а работать некому. Одни диванные обсуждатели. Почитайте 44 фз. Прежде чем говорить об ответственности.

Гость|26.09.2018 21:43|

День и ночь, как шемаханская царица.

Имя: Гость
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