26.09.2018 | 17:03

Специалисты ООО «Дорожное строительство» приступили к ремонту улицы Аустрина. Качество работ оценил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, посетивший объект в среду, 26 сентября.

В настоящее время на участке от улицы Литвинова до трассы М5 «Урал» уложен выравнивающий слой, на всем протяжении заменен бортовой камень и созданы тротуары.

Подрядчику предстоит нанести финишный слой покрытия дорожного полотна, обустроить техполосу, остановочные площадки и заездные карманы, благоустроить газоны.

«Подрядная организация должна с пониманием отнестись к поставленной задаче в сложившейся ситуации, работать день и ночь, чтобы выполнить условия контракта», - подчеркнул Виктор Кувайцев.

«По контракту ООО «Дорожное строительство» должно сдать объект 10 октября 2018 года», - уточнили в пресс-службе мэрии.

ООО «Дорожное строительство» пришла на смену ООО «Приват Констракшн», которая в марте этого года выиграла торги на ремонт улицы Аустрина, но сорвала график производства работ.

Во время выездных проверок ответственные лица указывали на низкий темп работ, недостаточное количество специалистов и слабую динамику всего процесса.

С течением времени ситуация так и не изменилась к лучшему, поэтому администрация была вынуждена расторгнуть контракт с фирмой и провести новые торги.