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Общество | В Кузнецке к подаче тепла в жилые дома приступят с 4 октября

28.09.2018|14:09
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В пятницу, 28 сентября, глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский подписал постановление о начале отопительного сезона с 1 октября.

«В первую очередь пуск тепла будет осуществляться в детские сады, учреждения здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной сферы», - сообщили в пресс-службе местной мэрии.

Уточняется, что жилой фонд начнет отапливаться с 4 октября.

В Пензе отопительный сезон стартовал в среду, 26 сентября. По состоянию на 19:00 27-го числа ресурс поступил в 1 004 жилых дома из 3 081 (32%), 88 образовательных учреждения из 229 (38%), 18 объектов здравоохранения из 128 (14%), 18 учреждений культуры из 58 (31%) и на 4 объекта спортивной направленности из 17 (23%).

В Заречном к подаче тепла решили приступить с 28 сентября. С 1 октября батареи начнут нагреваться в жилых домах.

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Гость|28.09.2018 14:29|

penzainform.ru писал(a):

Уточняется, что жилой фонд начнет отапливаться с 4 октября.
А у нас в Пензе с 27 сентября батареи огонь! Что это за издевательство такое? Зачем они такую подлянку пензенцам сделали?

Гость|28.09.2018 14:30|

Почему в Пензе так рано отопление включили в жилых домах?

Гость|28.09.2018 14:41|

рано включили- больше денег получат они

за каждый день включения они получат миллионы

Гость|28.09.2018 14:48|

Кувайцев на пенсию захотел-что за фигня,зачем в сентябре огненные радиаторы отопления в квартирах?! Что за беспредел!!

Имя: Гость
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