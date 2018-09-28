28.09.2018 | 14:09

В пятницу, 28 сентября, глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский подписал постановление о начале отопительного сезона с 1 октября.

«В первую очередь пуск тепла будет осуществляться в детские сады, учреждения здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной сферы», - сообщили в пресс-службе местной мэрии.

Уточняется, что жилой фонд начнет отапливаться с 4 октября.

В Пензе отопительный сезон стартовал в среду, 26 сентября. По состоянию на 19:00 27-го числа ресурс поступил в 1 004 жилых дома из 3 081 (32%), 88 образовательных учреждения из 229 (38%), 18 объектов здравоохранения из 128 (14%), 18 учреждений культуры из 58 (31%) и на 4 объекта спортивной направленности из 17 (23%).

В Заречном к подаче тепла решили приступить с 28 сентября. С 1 октября батареи начнут нагреваться в жилых домах.