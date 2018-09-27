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Общество | В Заречном решено начать отопительный сезон

27.09.2018|10:21
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В четверг, 27 сентября, глава Заречного Олег Климанов подписал постановление о начале отопительного сезона в городе.

По словам его заместителя Ильи Дильмана, сначала тепло подадут в социальные учреждения: школы, детские сады, учреждения дополнительного образования. Это случится 28 сентября.

В жилых домах отопление станет появляться с понедельника, 1 октября. Регулировка системы, как обычно, займет около 10 дней.

«Плата за тепло будет рассчитываться по показаниям общедомовых счетчиков. В тех домах, где приборы учета не установлены (а таких в Заречном меньшинство), плата за отопление будет начисляться по нормативу и со дня подписания постановления о начале отопительного сезона», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Мэр Пензы Виктор Кувайцев подписал постановление о начале отопительного сезона в областном центре с 26 сентября.

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Гость|27.09.2018 10:52|

Почему не пишут на чем основано то или иное решение главы города?! Или как в голову моча стукнет-так и принимают решения?! Или по по просьбе теплоснабжающих организаций начинают сезон?!

Гость|27.09.2018 11:15|

Гость писал(a):

Или по по просьбе теплоснабжающих организаций начинают сезон?!
Конечно! А денег потом сдерут, как будто на улице -20 мороза было!

Имя: Гость
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