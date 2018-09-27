27.09.2018 | 10:21

В четверг, 27 сентября, глава Заречного Олег Климанов подписал постановление о начале отопительного сезона в городе.

По словам его заместителя Ильи Дильмана, сначала тепло подадут в социальные учреждения: школы, детские сады, учреждения дополнительного образования. Это случится 28 сентября.

В жилых домах отопление станет появляться с понедельника, 1 октября. Регулировка системы, как обычно, займет около 10 дней.

«Плата за тепло будет рассчитываться по показаниям общедомовых счетчиков. В тех домах, где приборы учета не установлены (а таких в Заречном меньшинство), плата за отопление будет начисляться по нормативу и со дня подписания постановления о начале отопительного сезона», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Мэр Пензы Виктор Кувайцев подписал постановление о начале отопительного сезона в областном центре с 26 сентября.