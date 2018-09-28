28.09.2018 | 10:08

В Пензе второй день отопительного периода прошел в соответствии с планом. Об этом заявил глава администрации города Виктор Кувайцев в четверг, 27 сентября.

По состоянию на 19:00 батареи стали теплыми в 1 004 жилых домах из 3 081 (32%), 88 образовательных учреждениях из 229 (38%), 18 объектах здравоохранения из 128 (14%), 18 учреждениях культуры из 58 (31%) и на 4 объектах спортивной направленности из 17 (23%).

Кроме того, отопление дали в 1 социальном учреждении из 25 (4%), на 1 объекте областного минтруда из 6 (16%) и 4 объектах минобра из 23 (17%).

«Температура воздуха идет на понижение, в школах и детских садах должно быть тепло в первую очередь», - процитировала Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.

Отопительный сезон стартовал в Пензе в среду, 26 сентября. В 2017 году постановление о начале отопительного сезона было подписано 25 сентября, в 2016-м - 22 сентября.