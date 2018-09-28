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Общество | В Пензе тепло поступило в треть всех жилых домов города

28.09.2018|10:08
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В Пензе второй день отопительного периода прошел в соответствии с планом. Об этом заявил глава администрации города Виктор Кувайцев в четверг, 27 сентября.

По состоянию на 19:00 батареи стали теплыми в 1 004 жилых домах из 3 081 (32%), 88 образовательных учреждениях из 229 (38%), 18 объектах здравоохранения из 128 (14%), 18 учреждениях культуры из 58 (31%) и на 4 объектах спортивной направленности из 17 (23%).

Кроме того, отопление дали в 1 социальном учреждении из 25 (4%), на 1 объекте областного минтруда из 6 (16%) и 4 объектах минобра из 23 (17%).

«Температура воздуха идет на понижение, в школах и детских садах должно быть тепло в первую очередь», - процитировала Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.

Отопительный сезон стартовал в Пензе в среду, 26 сентября. В 2017 году постановление о начале отопительного сезона было подписано 25 сентября, в 2016-м - 22 сентября.

Источник — Фото www.penza-gorod.ru
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Гость|28.09.2018 10:21|

penzainform.ru писал(a):

Отопительный сезон стартовал в Пензе в среду,
В дальнем арбеково вместо отопления понизили температуру горячей воды и она теперь теплая течет уже 3 дня. Денег придется платить как за горячую.

Гость|28.09.2018 10:22|

Гость писал(a):

Денег придется платить как за горячую.
Так надо! Платите!

Гость|28.09.2018 10:29|

Гость писал(a):

Денег придется платить как за горячую.
Установите бойлер и не платите. Плюс решите вопрос отсутствия горячей воды во время многочисленных коммунальных аварий.

Гость|28.09.2018 10:32|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Отопительный сезон стартовал в Пензе в среду,
В дальнем арбеково вместо отопления понизили температуру горячей воды и она теперь теплая течет уже 3 дня. Денег придется платить как за горячую.
Вы за это голосовали.

Гость|28.09.2018 10:43|

Начали не с социальных объектов,а с жилсектора. Козыряют беспокойством за детей в школах и детсадах,а в итоге детсады в последнюю очередь тепло получат. А все потому,что за детсады платит бюджет и просто так они платить не хотят (за отапливпние улицы).

Гость|28.09.2018 10:45|

Гость писал(a):

Начали не с социальных объектов,а с жилсектора. Козыряют беспокойством за детей в школах и детсадах,а в итоге детсады в последнюю очередь тепло получат. А все потому,что за детсады платит бюджет и просто так они платить не хотят (за отапливпние улицы).
+100500

Гость|28.09.2018 10:51|

Дома тепло и без отопления,быстрее бы им включить,чтобы людей ободрать на деньги.Улицу теперь отапливать будем с открытыми окнами?!

Гость|28.09.2018 10:56|

Мы задыхаемся от жары дома!!!

Гость|28.09.2018 11:05|

Игра перепись улиц, нужно найти треть улиц с теплом.

Пушкина, отопления нет.

Имя: Гость
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