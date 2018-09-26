"Губернатор договорился о нормализации работы ДК имени Дзержинского"

26.09.2018 | 16:08

В ближайшее время проблемы пензенского Дворца культуры железнодорожников имени Дзержинского должны быть решены. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев на своей страничке в Twitter.

«Переговорил с руководством КбшЖД по поводу ситуации с ДК железнодорожников. Все вопросы будут сняты в течение суток, объект будет работать в обычном режиме», - написал глава региона.

После того как транспортная прокуратура выявила в здании ДК нарушения пожарной безопасности и подала иск, Железнодорожный районный суд обязал ОАО «РЖД» устранить недочеты.

17 сентября представители КбшЖД опечатали вход в зрительный зал. Соответствующее распоряжение отдал начальник дирекции социальной службы Куйбышевской железной дороги Максим Багриновцев.

В итоге были отменены три запланированных концерта, творческие коллективы лишились возможности заниматься на сцене, а театральный фестиваль «Чудное мгновение» оказался под угрозой срыва.

Директор ДК Александр Сердцев и представители трудового коллектива обратились к первому заместителю Приволжского транспортного прокурора Вадиму Колосову. Тот пообещал направить соответствующее письмо начальнику Куйбышевской железной дороги.

После вмешательства губернатора появилась надежда, что ситуация с учреждением культуры стабилизируется.