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Общество | Губернатор договорился о нормализации работы ДК имени Дзержинского

26.09.2018|16:08
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В ближайшее время проблемы пензенского Дворца культуры железнодорожников имени Дзержинского должны быть решены. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев на своей страничке в Twitter.

«Переговорил с руководством КбшЖД по поводу ситуации с ДК железнодорожников. Все вопросы будут сняты в течение суток, объект будет работать в обычном режиме», - написал глава региона.

После того как транспортная прокуратура выявила в здании ДК нарушения пожарной безопасности и подала иск, Железнодорожный районный суд обязал ОАО «РЖД» устранить недочеты.

17 сентября представители КбшЖД опечатали вход в зрительный зал. Соответствующее распоряжение отдал начальник дирекции социальной службы Куйбышевской железной дороги Максим Багриновцев.

В итоге были отменены три запланированных концерта, творческие коллективы лишились возможности заниматься на сцене, а театральный фестиваль «Чудное мгновение» оказался под угрозой срыва.

Директор ДК Александр Сердцев и представители трудового коллектива обратились к первому заместителю Приволжского транспортного прокурора Вадиму Колосову. Тот пообещал направить соответствующее письмо начальнику Куйбышевской железной дороги.

После вмешательства губернатора появилась надежда, что ситуация с учреждением культуры стабилизируется.

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Гость|26.09.2018 16:33|

Это здорово.хорошо,что ещё магазинчик там работает по продаже веры и мифических атрибутов.

Гость|26.09.2018 16:35|

Заголовок:

"Губернатор договорился о нормализации работы ДК имени Дзержинского"

Заключительная фраза текста:

"После вмешательства губернатора появилась надежда, что ситуация с учреждением культуры стабилизируется."

Этого достаточно, чтобы составить представление о положении дел в Буртассии..

Гость|26.09.2018 16:40|

penzainform.ru писал(a):

«Переговорил с руководством КбшЖД по поводу ситуации с ДК железнодорожников. Все вопросы будут сняты в течение суток, объект будет работать в обычном режиме», - написал глава региона.
Пока РПЦ претендует на Дворец культуры железнодорожников имени Ф.Э. Дзержинского эти вопросы не будут сняты никогда! В РПЦ должны отпустить и оставить детей в покое!

Гость|26.09.2018 16:44|

Первопричина всей этой ситуации именно в планах передачи Дворца культуры железнодорожников имени Ф.Э. Дзержинского в руки РПЦ. Люди против этого! Этого нельзя допустить!

Гость|26.09.2018 16:50|

РПЦ никогда не оставят детей в покое.Им нужны рабы,а не просвещённые детишки,которые занимаются в кружках.

Гость|26.09.2018 16:54|

Гость писал(a):

,а не просвещённые детишки,которые занимаются в кружках.
Да в кружках одни тормоза и ботаны занимаются.

Гость|26.09.2018 16:58|

Гость писал(a):

Да в кружках одни тормоза и ботаны занимаются.
во-во! не то что в церковно-приходской - там куда не плюнь - гении одни.

Гость|26.09.2018 16:59|

Если губернатор хочет помочь то пусть разговаривает с РПЦ чтобы они забыли о существовании здания Дворца культуры железнодорожников имени Ф.Э. Дзержинского. Решать надо в корне ситуацию а не делать косметические штрихи. Как только РПЦ отстанет ситуация сразу нормализуется и все вздохнут спокойно впервые за несколько лет. Я не прав?

Гость|26.09.2018 17:06|

Гость писал(a):

Как только РПЦ отстанет ситуация сразу нормализуется и все вздохнут спокойно
От как же так можно оскорблять чувства верующих?

Гость|26.09.2018 17:07|

Пусть РПЦ и ремонтирует. Денег у них видать дофига.

Гость|26.09.2018 17:24|

Гость писал(a):

От как же так можно оскорблять чувства верующих?
А в чём заключается оскорбление? Если РПЦ забудет о Дворце культуры железнодорожников имени Ф.Э. Дзержинского то все в сердцах вздохнут с облегчением. Не только взрослые но и дети.

Гость|26.09.2018 17:26|

Долой попов!

Гость|26.09.2018 17:27|

какая то странная ситуация однако. словно просто повышают рейтинг губернатора. типа какой он молодец, все для народа, все для детей, договорился...а по факту сложно представить, что товарищ Белозерцев не знал о статусе здания, владельце и всех вытекающих ...

Гость|26.09.2018 17:37|

РПЦ без ТОМОСА и без ТОРМОЗА.

Гость|26.09.2018 17:49|

Гость писал(a):

вся сволочь светская высказалась?
А в чём неправда? Корень ситуации лежит именно в плоскости притязаний РПЦ на здание нынешнего Дворца культуры железнодорожников имени Ф.Э. Дзержинского. Разве нет? Или Вы не смотрите в корень?

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Имя: Гость
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