Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|25 сен 2018|02:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  77.68  |  $  66.16

Общество | В пензенском ДК имени Дзержинского опечатали зрительный зал

24.09.2018|16:08
Печать

Зрительный зал в пензенском Дворце культуры железнодорожников имени Дзержинского опечатан. Как сообщил ИА «ПензаИнформ» руководитель учреждения культуры, это сделали представители Куйбышевского отделения РЖД по собственной инициативе.

Ранее транспортная прокуратура выявила в здании нарушения пожарной безопасности и подала иск. Железнодорожный районный суд обязал ОАО «РЖД» устранить недочеты. Однако 17 сентября представители КбшЖД опечатали вход в зал.

«Если суд видит необходимость, то до 90 суток приостанавливает деятельность учреждения. В нашем случае такой нужды не было», - рассказал корреспонденту ИА «ПензаИнформ» директор ДК имени Дзержинского Александр Сердцев.

По его мнению, представители железной дороги опечатали зал с одной-единственной целью - сорвать подписание договоров с творческими коллективами. В итоге отменены три запланированных концерта, несколько групп не смогут заниматься на сцене, театральный фестиваль «Чудное мгновение» тоже не будет проходить во дворце культуры.

21 сентября директор ДК Александр Сердцев и представители трудового коллектива ДК обратились на личном приеме к первому заместителю Приволжского транспортного прокурора Вадиму Колосову.

«Мы пришли к тому, что Вадим Колосов напишет соответствующее письмо начальнику Куйбышевской железной дороги. У него имеются такие полномочия», - завершил разговор Александр Сердцев.

Здание ДК планируется передать православной церкви, поскольку оно изначально строилось как храм. Многие пензенцы недовольны таким решением: в сквере имени Дзержинского время от времени проходят акции протеста.

0
0
0
0
 
Гость|24.09.2018 16:54|

все опечатайте и жрецам отдайте.

они давно об этом мечтают. Пусть они все и устраняют.

Гость|24.09.2018 17:09|

penzainform.ru писал(a):

Здание ДК планируется передать православной церкви, поскольку оно изначально строилось как храм. Многие пензенцы недовольны таким решением
Люди против передачи Дворца культуры железнодорожников имени Ф.Э. Дзержинского в руки РПЦ. Вот только вместо поддержки родных властей люди встречают к себе уничижительное отношение как к детям 3 лет.

Гость|24.09.2018 17:43|

Хрен ли они должны ремонтировать, правильно сделали. Пусть попы сами ремонтируют, все равно им отписали.

Гость|24.09.2018 17:47|

долой попов

Гость|24.09.2018 17:49|

Чем алчнее попы, тем они отвратительнее.

Гость|24.09.2018 17:51|

В бога мы верим. А попы тут причем?

Гость|24.09.2018 17:53|

В бога мы верим. А попы тут причем?

Гость|24.09.2018 18:13|

С нашими попами даже греческие попы якшаться не желают. О многом говорит

Гость|24.09.2018 18:13|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

А почему не опечатали поповскую комнату,где в открытую разводят огонь?И кто это решил,что это здание должно принадлежать попам?Они его не строили,чтобы на него претендовать.Его народ строил и народу он в данное время нужен,как ДК Дзержинского.Попов гнать в шею оттуда.

Гость|24.09.2018 18:15|

Гость писал(a):

.Попов гнать в шею оттуда.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

не оббирайте детей .ироды

Гость|24.09.2018 18:30|

Попы рулят !

Гость|24.09.2018 18:49|

Гость писал(a):

все опечатайте и жрецам отдайте.

они давно об этом мечтают. Пусть они все и устраняют.

Свечечками, лампадками и кадилами. И неопалимая купина. Сразу противопожарная безопасность наступит.

Гость|24.09.2018 18:52|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
все опечатайте и жрецам отдайте.

они давно об этом мечтают. Пусть они все и устраняют.

Свечечками, лампадками и кадилами. И неопалимая купина. Сразу противопожарная безопасность наступит.

и пожарники прибегут молиться . правы были большевики когда их всех в шею гнали

у детей отнимают --вот уж действительно безбожники

Гость|24.09.2018 19:05|

По иронии судьбы, лет так 40 назад в этом зале чествовали пожарников. Я даже стишок помню, который мне досталось читать:

«Мы над детским садиком шефствуем пять лет,

И пожаров в садике не было и нет».

Гость|24.09.2018 19:10|

Похлопаем товарищи.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!