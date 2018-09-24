24.09.2018 | 16:08

Зрительный зал в пензенском Дворце культуры железнодорожников имени Дзержинского опечатан. Как сообщил ИА «ПензаИнформ» руководитель учреждения культуры, это сделали представители Куйбышевского отделения РЖД по собственной инициативе.

Ранее транспортная прокуратура выявила в здании нарушения пожарной безопасности и подала иск. Железнодорожный районный суд обязал ОАО «РЖД» устранить недочеты. Однако 17 сентября представители КбшЖД опечатали вход в зал.

«Если суд видит необходимость, то до 90 суток приостанавливает деятельность учреждения. В нашем случае такой нужды не было», - рассказал корреспонденту ИА «ПензаИнформ» директор ДК имени Дзержинского Александр Сердцев.

По его мнению, представители железной дороги опечатали зал с одной-единственной целью - сорвать подписание договоров с творческими коллективами. В итоге отменены три запланированных концерта, несколько групп не смогут заниматься на сцене, театральный фестиваль «Чудное мгновение» тоже не будет проходить во дворце культуры.

21 сентября директор ДК Александр Сердцев и представители трудового коллектива ДК обратились на личном приеме к первому заместителю Приволжского транспортного прокурора Вадиму Колосову.

«Мы пришли к тому, что Вадим Колосов напишет соответствующее письмо начальнику Куйбышевской железной дороги. У него имеются такие полномочия», - завершил разговор Александр Сердцев.

Здание ДК планируется передать православной церкви, поскольку оно изначально строилось как храм. Многие пензенцы недовольны таким решением: в сквере имени Дзержинского время от времени проходят акции протеста.