24.09.2018 | 15:00

В ближайшие годы на здравоохранение в Пензенской области планируется потратить ряд крупных сумм. Деньги будут выделяться как из регионального, так и из федерального бюджетов.

До конца 2018 года будут закуплены шесть мобильных медицинских пунктов для выезда в села численностью до 100 человек. Таких населенных пунктов в регионе 630.

«В 2019 году будет закуплено еще 10 единиц оснащенного медицинским оборудованием транспорта, на эти цели из федерального бюджета будет выделено 63 млн рублей. Кроме того, в районах планируется построить четыре новых фельдшерско-акушерских пункта», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Также в регионе будет создана санитарная авиация, чтобы в случае необходимости с помощью вертолета доставлять людей в медицинские учреждения. Специалисты минздрава уже выехали в Москву для детального изучения проекта.

В 2019 году расходы на организацию санавиации понесет местный бюджет, на 2020-й поступят деньги из федерального бюджета.

Из госказны также выделят около миллиарда рублей на переоснащение работающих в Пензенской области сосудистых центров. «До уровня регионального сосудистого центра будет дооснащена Кузнецкая межрайонная больница», - уточнили в правительстве.

В 2019 году из федерального бюджета должны поступить более 500 млн рублей на реконструкцию детской областной больницы имени Филатова.

Более 1,1 млрд рублей планируют выделить на переоснащение онкологического диспансера.