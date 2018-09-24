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Общество | Пензенской области выделят миллиард на переоснащение сосудистых центров

24.09.2018|15:00
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В ближайшие годы на здравоохранение в Пензенской области планируется потратить ряд крупных сумм. Деньги будут выделяться как из регионального, так и из федерального бюджетов.

До конца 2018 года будут закуплены шесть мобильных медицинских пунктов для выезда в села численностью до 100 человек. Таких населенных пунктов в регионе 630.

«В 2019 году будет закуплено еще 10 единиц оснащенного медицинским оборудованием транспорта, на эти цели из федерального бюджета будет выделено 63 млн рублей. Кроме того, в районах планируется построить четыре новых фельдшерско-акушерских пункта», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Также в регионе будет создана санитарная авиация, чтобы в случае необходимости с помощью вертолета доставлять людей в медицинские учреждения. Специалисты минздрава уже выехали в Москву для детального изучения проекта.

В 2019 году расходы на организацию санавиации понесет местный бюджет, на 2020-й поступят деньги из федерального бюджета.

Из госказны также выделят около миллиарда рублей на переоснащение работающих в Пензенской области сосудистых центров. «До уровня регионального сосудистого центра будет дооснащена Кузнецкая межрайонная больница», - уточнили в правительстве.

В 2019 году из федерального бюджета должны поступить более 500 млн рублей на реконструкцию детской областной больницы имени Филатова.

Более 1,1 млрд рублей планируют выделить на переоснащение онкологического диспансера.

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Гость|24.09.2018 15:25|

Пилы заточены!

Гость|24.09.2018 15:33|

Во привалило. Не зевай!

Гость|24.09.2018 15:34|

penzainform.ru писал(a):

будут закуплены шесть мобильных медицинских пунктов для выезда в села численностью до 100 человек.
А они ту смогут доехать, осенью, весной и зимой? Что то мне кажется в такие села дороги не чистят.

Гость|24.09.2018 15:36|

министр каких-то там стрючков говорил, что если меньше 100 человек - убрать всю медицину из села, никаких фапов

Гость|24.09.2018 15:59|

Кто крайний с пилой ?

Гость|24.09.2018 16:13|

вот айболиты пошикуют)))))

Гость|24.09.2018 17:45|

Еше рубль опустят, еще больше "выделят".

Гость|24.09.2018 17:48|

Гость писал(a):

министр каких-то там стрючков говорил, что если меньше 100 человек - убрать всю медицину из села, никаких фапов
Стрючкова на нары!

Гость|24.09.2018 18:29|

Оборудование закупят,а кто на нем лечить будет,и сколько это будет стоить при нашей так называемой бесплатной медицине? Везде нехватка врачей.

Гость|24.09.2018 18:43|

Выделят 1млрд. , распиловщики уже потирают руки , думая о предстоящей работе.

Гость|24.09.2018 18:53|

а как обычно во дворах будут врачи

Гость|24.09.2018 19:34|

Тут пилить не перепилить

Гость|24.09.2018 21:18|

Гость писал(a):

Тут пилить не перепилить
Сердюков и Васильченко с тобой несогласны

Гость|24.09.2018 21:41|

На цирк уже давно выделили!

Имя: Гость
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