23.07.2018 | 09:13

Министр образования Пензенской области Александр Воронков посетил Мокшанский район, где капитально ремонтируют школу в селе Красное Польцо.

Учебному заведению из регионального бюджета выделили более 7 млн рублей. Деньги направили на ремонт кровли, восстановление стены (она разрушалась из-за протечки крыши), штукатурку стен, установку подвесных потолков и замену окон.

«Александр Геннадьевич пообщался с представителем строительной организации и акцентировал внимание на соблюдении сроков выполнения работ», - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Александр Воронков лично контролирует ремонт школ перед новым учебным годом. 18 июля он посетил Лопатинский и Шемышейский районы, 19 июля побывал в Наровчате.

Всего в 2018 году капитальный ремонт будет проведен в 35 школах Пензенской области. На это выделено 200 млн рублей: 160 млн - из регионального, 40 - из муниципального бюджета.