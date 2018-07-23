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Общество | В Мокшанском районе ремонтируют школу с протекавшей крышей

23.07.2018|09:13
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Министр образования Пензенской области Александр Воронков посетил Мокшанский район, где капитально ремонтируют школу в селе Красное Польцо.

Учебному заведению из регионального бюджета выделили более 7 млн рублей. Деньги направили на ремонт кровли, восстановление стены (она разрушалась из-за протечки крыши), штукатурку стен, установку подвесных потолков и замену окон.

«Александр Геннадьевич пообщался с представителем строительной организации и акцентировал внимание на соблюдении сроков выполнения работ», - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Александр Воронков лично контролирует ремонт школ перед новым учебным годом. 18 июля он посетил Лопатинский и Шемышейский районы, 19 июля побывал в Наровчате.

Всего в 2018 году капитальный ремонт будет проведен в 35 школах Пензенской области. На это выделено 200 млн рублей: 160 млн - из регионального, 40 - из муниципального бюджета.

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