В среду, 18 июля, министр образования Пензенской области Александр Воронков посетил ремонтируемые школы в Лопатинском и Шемышейском районах.
В селе Лопатино в учреждении восстанавливают крышу, входную группу, меняют оконные конструкции, частично отделывают помещения.
«Надо внимательнее следить за качеством работ, вовремя сообщать о недостатках и добиваться их исправления. Ремонтные работы должны быть завершены точно в срок - к 1 августа», - подчеркнул Александр Воронков.
В школе села Усть-Уза Шемышейского района также меняют окна, ремонтируют помещения, системы отопления. Объект должен быть сдан до 15 августа. Там министр рекомендовал благоустроить прилегающую территорию.
В пресс-службе минобра уточнили, что в следующий раз Александр Воронков посетит Наровчатский район.
В 2018 году капитальный ремонт будет проведен в 35 школах Пензенской области. На это выделено 200 млн рублей: 160 млн - из регионального, 40 - из муниципального бюджета.
если бы да кабы экономика работала а неразвивалась
строились бы новые школы , детские сады , новые поликлинники, новые заводы, новые лечебницы, новые курорты, и даже создавалися бы новые технологии обучения
но