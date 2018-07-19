19.07.2018 | 11:20

В среду, 18 июля, министр образования Пензенской области Александр Воронков посетил ремонтируемые школы в Лопатинском и Шемышейском районах.

В селе Лопатино в учреждении восстанавливают крышу, входную группу, меняют оконные конструкции, частично отделывают помещения.

«Надо внимательнее следить за качеством работ, вовремя сообщать о недостатках и добиваться их исправления. Ремонтные работы должны быть завершены точно в срок - к 1 августа», - подчеркнул Александр Воронков.

В школе села Усть-Уза Шемышейского района также меняют окна, ремонтируют помещения, системы отопления. Объект должен быть сдан до 15 августа. Там министр рекомендовал благоустроить прилегающую территорию.

В пресс-службе минобра уточнили, что в следующий раз Александр Воронков посетит Наровчатский район.

В 2018 году капитальный ремонт будет проведен в 35 школах Пензенской области. На это выделено 200 млн рублей: 160 млн - из регионального, 40 - из муниципального бюджета.