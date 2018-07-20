20.07.2018 | 10:24

Министр образования Пензенской области Александр Воронков продолжает объезд школ в районах, где проводится капитальный ремонт. В четверг, 19 июля, он побывал в Наровчате.

На ремонт школы в районном поселке выделили около 6 млн рублей, и он идет в соответствии с графиком. Там меняют окна и межэтажные двери, реконструируют актовый зал, входную группу.

«В настоящее время завершается замена оконных конструкций. В актовом зале положен новый пол, ведется монтаж системы отопления», - уточнили в пресс-службе регионального минобра. Все работы планируют завершить в срок - до 15 августа.

Как сообщила начальник отдела образования администрации Наровчатского района Лариса Ягольникова, филиал школы в селе Новые Пичуры также вошел в программу капремонта образовательных учреждений. Там 9 млн рублей потратят на крышу.

18 июля Александр Воронков посетил Лопатинский и Шемышейский районы. Всего в 2018 году капитальный ремонт будет проведен в 35 школах Пензенской области. На это выделено 200 млн рублей: 160 млн - из регионального, 40 - из муниципального бюджета.