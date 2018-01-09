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Общество | За праздники в Пензенской области родилось 193 ребенка

09.01.2018|16:39
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В Пензенской области с начала 2018 года, в период с 1 по 8 января, родилось 193 ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

При этом 143 малыша появились на свет в перинатальном центре и городском родильном доме в Пензе, 36 - в учреждениях родовспоможения области и 14 - в Заречном.

Первой новорожденной в 2018 году в области стала девочка. Малышка весом 3 кг 360 г увидела свет в 0:36 в Каменском межрайонном родильном доме. В Пензе же первым оказался мальчик, явившийся миру 1 января в 9:55.

«В целом учреждения родовспоможения Пензенской области в новогодние и праздничные дни работали в штатном режиме», - уточнили в региональном минздраве.

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Гость|09.01.2018 16:48|

это же праздник любви просто какой-то, а не праздники )))

Гость|09.01.2018 16:52|

а сколько умерло?..

Гость|09.01.2018 16:54|

penzainform.ru писал(a):

В Пензе же первым оказался мальчик, явившийся миру 1 января в 9:55.
Отсрочили роды медики, как могли, чтобы новогоднюю ночь спокойно провести.

Гость|09.01.2018 17:11|

Дети веселого ужина?

Гость|09.01.2018 17:19|

Гость писал(a):

Гость|09.01.2018 16:52|

а сколько умерло?..

Не порть радостную статистику своими вопросами. Ты еще спроси, а сколько в том году за это же время родилось.

Гость|09.01.2018 17:38|

penzainform.ru писал(a):

в период с 1 по 8 января, родилось 193 ребенка
Даже такими показушными темпами не перекрыть смертность 2017 года, а в 2018 будет ещё больше, среди чиновников уже зашкаливает.

Гость|09.01.2018 18:12|

За 8 дней 193 малыша, в области 28 районов, 4 городских р-на и Заречный. Т.е. 193 :(28+4+1):8=0.73 малыша на район. А сколько умерло?

Гость|09.01.2018 19:27|

Гость писал(a):

в области 28 районов, 4 городских р-на и Заречный.
26 районов

Гость|09.01.2018 19:46|

нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma

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