09.01.2018 | 16:39

В Пензенской области с начала 2018 года, в период с 1 по 8 января, родилось 193 ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

При этом 143 малыша появились на свет в перинатальном центре и городском родильном доме в Пензе, 36 - в учреждениях родовспоможения области и 14 - в Заречном.

Первой новорожденной в 2018 году в области стала девочка. Малышка весом 3 кг 360 г увидела свет в 0:36 в Каменском межрайонном родильном доме. В Пензе же первым оказался мальчик, явившийся миру 1 января в 9:55.

«В целом учреждения родовспоможения Пензенской области в новогодние и праздничные дни работали в штатном режиме», - уточнили в региональном минздраве.