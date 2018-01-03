Пензенское информационное агентство|18+|Среда|3 янв 2018|18:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
0oC
Завтра | Облачно |
  68.87  |  $  57.60
 

Общество | В 2018 году первой новорожденной в Пензенской области стала девочка

03.01.2018|10:14
Печать

В 2018-м первой новорожденной в Сурском крае вновь стала девочка, как и в прошлом году.

Малышка весом 3 кг 360 г родилась в 0:36 минут в Каменском межрайонном родильном доме.

В Пензе первым новорожденным наступившего года стал мальчик. Он появился на свет 1 января в 9:55.

«Всего за период с 8:00 31 декабря 2017 года до 8:00 1 января 2018 года в Пензенской области родилось 20 детей, из них 6 малышей в пензенском перинатальном центре до 24:00 31 декабря 2017 года», - сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Источник — фото Pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|03.01.2018 10:41|

Детям от 1 января по 10 тыс в месяц,а детям от31 декабря уши от дохлогл осла.

Гость|03.01.2018 11:15|

Гость писал(a):

Детям от 1 января по 10 тыс в месяц,
Только нищим, да и то до полутора лет, а дальше сами.

Гость|03.01.2018 11:17|

Я не пойму: то ли восхищаться бесконечно умным президентом - политика "разделяй и властвуй": теперь мамы одной детсадовской группы, класса будут негативно друг к другу относиться, но не к президенту- он далеко, а то ли президент бесконечно мудр - заботится о новых людях... Всё-таки 2018-ники на несколько секунд, но новее)))

Гость|03.01.2018 13:13|

Ярославчик не первый чтоли?

Гость|03.01.2018 14:48|

после полутора лет он не будет плакать и жрать просить.а будет уже ругаться матом.

Гость|03.01.2018 14:51|

Гость писал(a):

после полутора лет он не будет плакать и жрать просить.а будет уже ругаться матом.
но скорее всего местный будет тупо мычать, причем до школы

Гость|03.01.2018 15:19|

кто писал заголовок?

первой новорожденной стала... собачка? мышка? крыска?

кто еще может стать новорожденной как ни девочка?

Гость|03.01.2018 16:44|

Ну и фотка у вас про новорожденных...Такими фотками обычно сопровождают рассказ о покойничках.

Гость|03.01.2018 17:11|

В 2018 году родились дети а в2017 кутята они не есть ни пить не хотят будут получать по шесть тысяч. Так не справедливо. А рожденые в этом году будут получать по десять тысяч.

Гость|03.01.2018 17:16|

Гость писал(a):

В 2018 году родились дети а в2017 кутята
А с 202... квартиры начнут давать... Но неудачникам не судьба.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!