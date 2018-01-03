03.01.2018 | 10:14

В 2018-м первой новорожденной в Сурском крае вновь стала девочка, как и в прошлом году.

Малышка весом 3 кг 360 г родилась в 0:36 минут в Каменском межрайонном родильном доме.

В Пензе первым новорожденным наступившего года стал мальчик. Он появился на свет 1 января в 9:55.

«Всего за период с 8:00 31 декабря 2017 года до 8:00 1 января 2018 года в Пензенской области родилось 20 детей, из них 6 малышей в пензенском перинатальном центре до 24:00 31 декабря 2017 года», - сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.