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Общество | В первый день 2018 года в перинатальном центре родились два младенца

01.01.2018|17:29
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Ярослав стал первым новорожденным в перинатальном центре в 2018 году. На свет малыш появился 1 января в 9:55, ростом 55 сантиметром и весом в 3 килограмма 580 граммов.

Родители ждали чуда на Рождество, но сын решил все за маму с папой и приблизил счастливый момент встречи. Так что оливье остался на праздничном столе.

«Попали мы под бой курантов. Приехали с мужем в роддом - условия превосходные. Медсестры, врачи, акушеры - все внимательные», - рассказала мама новорожденного Юлия Копылова.

Ночь с 31 декабря на 1 января в перинатальном выдалась спокойной. За Ярославом часом позже плачем о своем появлении заявила девочка.

В настоящее время в послеродовом отделении в палатах совместного пребывания несколько десятков женщин с малышами: это и те, кто разрешился в конце 2017 года, и новички.

«Мама сразу из родзала через два часа после наблюдения переводится вместе с ребенком. Она сама за ним ухаживает, для этого созданы все условия: она его подмывает, купает, детские медсестры показывают, как прикладывать к груди, как обрабатывать. Мама, выйдя через три-четыре дня из родильного дома, уже умеет ухаживать за своим малышом», - отметила врач - акушер-гинеколог Наталья Стукалова.

Юлия Копылова не раздумывала о медицинском учреждении, где должен был появиться ее сын. Сразу решила, что поедет в перинатальный центр, отвечающий последним медицинским стандартам.

Первые роды в нем прошли в конце ноября. С этого времени заботливые руки акушеров и врачей приняли более трехсот младенцев.

Счастливые папы, бабушки и дедушки собрались утром 1 января у перинатального центра, ведь именно сегодня, в первый день нового года, домой отправятся 16 ребятишек.

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Гость|01.01.2018 18:32|

Не густо для области, не густо...

Гость|01.01.2018 20:17|

Почему модератор убрал что это оплаченые первенцы президента нашей родины Путина.Разве не ВВП подписал указ о поддержке семей с детьми?

Гость|01.01.2018 20:18|

Все конечно замечательно, но когда прийдете на выписку, готовьтесь к скотскому отношению, Баженов отдал распоряжение ожидать выписку на улице, в холл не пускать, чтобы не попачкали ничего. Вот и будете стоять на холоде в одидании выписки часа два. Вовремя еще никто не выписывался, документы они не могут вовремя оформить. Да, и маленьких детей на выписку лучше не брать, иначе рискуют щаболеть, простояв на морозе. Так что этот центр построен для чего угодно, но только не для простых людей.

Гость|01.01.2018 20:21|

Гость писал(a):

в холл не пускать, чтобы не попачкали ничего.
из своего хлева вылезши

Гость|01.01.2018 20:31|

Цыгане целым табором приходят.Пусти их,все загадят.

Гость|01.01.2018 20:32|

Через два часа после родов маме только и нужно ,как учиться ухаживать за ребенком.Самочувствие -хоть в пляс иди!

Гость|01.01.2018 20:52|

Гость писал(a):

Через два часа после родов маме только и нужно ,как учиться ухаживать за ребенком.Самочувствие -хоть в пляс иди!

Дома рожать надо в бане, а не среди казенных стен.Всегда родные рядом и помогут.

Гость|01.01.2018 20:53|

Гость писал(a):

Через два часа после родов маме только и нужно ,как учиться ухаживать за ребенком.Самочувствие -хоть в пляс иди!
Три года впереди, успеет еще належаться.

Гость|01.01.2018 21:27|

penzainform.ru писал(a):

«Мама сразу из родзала через два часа после наблюдения переводится вместе с ребенком.
На медсестрах экономят? До того ли через 2 часа маме?

Имя: Гость
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