01.01.2018 | 17:29

Ярослав стал первым новорожденным в перинатальном центре в 2018 году. На свет малыш появился 1 января в 9:55, ростом 55 сантиметром и весом в 3 килограмма 580 граммов.

Родители ждали чуда на Рождество, но сын решил все за маму с папой и приблизил счастливый момент встречи. Так что оливье остался на праздничном столе.

«Попали мы под бой курантов. Приехали с мужем в роддом - условия превосходные. Медсестры, врачи, акушеры - все внимательные», - рассказала мама новорожденного Юлия Копылова.

Ночь с 31 декабря на 1 января в перинатальном выдалась спокойной. За Ярославом часом позже плачем о своем появлении заявила девочка.

В настоящее время в послеродовом отделении в палатах совместного пребывания несколько десятков женщин с малышами: это и те, кто разрешился в конце 2017 года, и новички.

«Мама сразу из родзала через два часа после наблюдения переводится вместе с ребенком. Она сама за ним ухаживает, для этого созданы все условия: она его подмывает, купает, детские медсестры показывают, как прикладывать к груди, как обрабатывать. Мама, выйдя через три-четыре дня из родильного дома, уже умеет ухаживать за своим малышом», - отметила врач - акушер-гинеколог Наталья Стукалова.

Юлия Копылова не раздумывала о медицинском учреждении, где должен был появиться ее сын. Сразу решила, что поедет в перинатальный центр, отвечающий последним медицинским стандартам.

Первые роды в нем прошли в конце ноября. С этого времени заботливые руки акушеров и врачей приняли более трехсот младенцев.

Счастливые папы, бабушки и дедушки собрались утром 1 января у перинатального центра, ведь именно сегодня, в первый день нового года, домой отправятся 16 ребятишек.